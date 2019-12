Novi saziv Vijeća ministara BiH ozbiljno će se pozabaviti migrantskom krizom, izjavio je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.

Dragan Čović / 24sata.info

- Siguran sam da će novo Vijeća ministara s novom strukturom i rasporedom resora drukčije gledati na migrantsku krizu koja možda postaje ključni problem funkcioniranja i stabilnosti BiH. Činjenica da mi do sada nismo razmišljali kako zaustaviti migrante da nelegalno ulaze u BiH, nego smo se prije svega bavili pitanjem gdje ćemo s njima - izjavio je Čović u subotu u Mostaru, gdje se sastao s hrvatskim ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom.



Po njegovim riječima, migrantska kriza se od humanitarnog pretvorila u sigurnosno pitanje.



- Ja se nadam da će novo Vijeće ministara donijeti one zakone za koje smo mi još prije dvije godine rekli da ćemo ih donijeti, prilagoditi ih novom ambijentu kako tim ljudima ne bi dozvolili da uđu u državu, da se ponašaju kao dio BiH, a da uopće ne znamo identitet tih ljudi i njihove stvarne planove - kazao je Čović.



Jasno je, dodao je Čović, da većina migranata želi prolaz ka zemljama Europske unije, ali, po njegovim riječima, postoji opasnost da se preko tih ljudi naprave "neki drugi aranžmani" te stoga od Vijeća ministara BiH očekuje politički okvir za djelovanje.



Gordan Grlić Radman dodao je kako je jedan od prioritete hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije zaštita građana EU, kako unutar EU, tako i izvan nje.



- Kada govorimo o migraciji to je veliki izazov i mi ćemo zagovarati zajedničku europsku migracijsku politiku kako bismo donijeli odgovarajuće mjere za izmjenu azilskog sustava. Govorim prije svega o ilegalnoj migraciji. Jedno su izbjeglice za koje postoje konvencije, a drugo je borba protiv ilegalnih migracija i tu trebamo suradnju svih zemalja članica Europske unije - izjavio je hrvatski ministar.





