Predsjedavajući Vijeća mministara BiH Zoran Tegeltija izjavio je danas da Vijeće ministara nikada više neće blokirati vlasti RS, kao što je to bio slučaj u prethodne četiri godine.

Zoran Tegeltija / 24sata.info

Tegeltija je rekao da je Vijeće ministara i institucija RS i biće partner predsjedniku RS, Narodnoj skupštini, Vladi, članu Predsjedništva BiH, privrednicima, medijima, kulturnim radnicima.



- Najveći dio odgovornosti je na vladama entiteta, ali Vijeće ministara može mnogo toga da uradi - rekao je Tegeltija novinarima u Banjaluci na prijemu koji je, povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, organizovala predsjednik RS Željka Cvijanović.



On je potvrdio da će u ponedjeljak, 30. decembra biti odobrena sredstva za izgradnju graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija kod mosta "Bratoljub".



- Nadam se da će prije kraja naredne godine ovaj granični prelaz biti otvoren - rekao je Tegeltija.



On je podsjetio da je Srbija prije dvije godine izgradila most "Bratoljub", dok je izgradnja graničnog prelaza bila blokirana.





