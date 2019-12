Sjednica koju je za danas zakazala Smiljana Viteškić, SDA-ova dopredsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo, nelegalna je i nezakonita sjednica, zbog čega će se prema njoj pokrenuti i krivična odgovornost.

Ona je neovlašteno i nezakonito zakazala sjednicu sa pozivom bez pečata i bez saglasnosti Kolegija Skupštine. U cijelom slučaju posebno je interesantna tolika žurba SDA, DF i SBB, ali i evidentna “obaveza” koju Smiljana Viteškić ima prema SDA, navode iz SDP.



U narednom periodu cjelokupna javnost će konačno saznati da li i kako SDA štiti od istraga u vezi sa nezakonitim usvajanjem Regulacionog plana Stup 2 te njene uloge u svojstvu predsjedavajuće Općinskog vijeća Ilidža, kada je svojim potpisima legitimirala Memićeve mutne radnje u vezi sa Tibrom, navodi se.



Također, javnost će saznati u kojim javnim kantonalnim preduzećima i ustanovama su joj zaposleni najuži članovi porodice, i to upravo od strane SDA kadrova.



Kantonlni odbor SDP Sarajevo sa partnerima neće dozvoliti da se brutalno krše procedure, poslovnik, zakoni i Ustav samo zato što se nekome žuri i što je dobio zadatak da to mora završiti do Nove godine, navode u saopćenju.





(24sata.info)