Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić, gostujući na Hayat osvrnuo se na na Strategiju odbrane koju je Srbija nedavno usvojila.

Govovorio je i o njegovom zahtjevu Aleksandru Vučića da se ista suspenduje.

- Taman kad pomislite da ste odnose sa Srbijom stabilizovali, da tenzije nestaju, uspostavite kontakt, idete na polaganje kamena temljeca za autoput koji treba da poveže Beograd i Sarajevo, naiđete na jedan topao prijem, desi se ovo. I onda se čovjek pita jel’ to onda stara narodna da ‘Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada, kaže Komšić.

Postavlja pitanje kakve veze Srbija ima sa svim što se dešava preko Drine.

- Koga i od čega onda treba da štiti. Da li je to odgovor na sve što se zadnjih dana dešavalo u BiH kada je riječ o NATO-u? Da li se time nama pokazuje da mi još nismo suvereni u donošenju takvih odluka. Naravno da se na to treba reagovati. Bilo bi ne samo ružno, nego bi bila i izdaja posla kojim se baviš. Mi ne komentarišemo ništa u Srbiji, kao u Hrvatskoj. Ustavno uređenje, šta se tamo dešava. Zato što poštujemo tu zemlje i tražimo da se i mi poštujemo kao suverena zemlja, kaže Komšić.

Dodaje da je obaveza, ne samo Daytona, nego međunarodnog poretka poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemalja, susjeda pogotovo.

- U ovom slučaja Srbija je pokazala namjeru da interveniše na odnose u BiH. Pošto je riječ o strategiji odbrane, to možete tumačiti i kao prijetnju silom, narušava i međuanrodni javni poreak, remeti ozbilnje odnose sa BiH, dovodi u pitanje stabilost cijelog regiona. Jel’ se mi to vraćamo u neko vrijeme za koje smo mislii da je prošlo. Ukoliko ne dođe do suspenzije Strategije ili bar tog dijela o nacionalnoj odbrani, moje mišljenje da će to pogoršati odnose dvije zemlje, ali ne našom voljom, jasan je Komšić.

