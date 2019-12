Strategija odbrane i nacionalne bezbjednosti Republike Srbije predstavlja grubu povredu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

Šefik Džaferović / 24sata.info

Navodi se ovo u reakciji člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića.



- Proglašavanje dijela Bosne i Hercegovine nečim što je od posebnog značaja za bezbjednost i odbranu Republike Srbije predstavlja izraz agresivne politike prema Bosni i Hercegovini. Entitet Republika Srpska je dio suverene države Bosne i Hercegovine i nije samo entitet srpskog naroda, nego i bošnjačkog i hrvatskog i svih drugih naroda koji tamo žive, kao uostalom i cijela Bosna i Hercegovina, navodi Džaferović.



Dodaje da je Ustav Bosne i Hercegovine jedini zaštitnik ove zemlje, svih njenih dijelova i naroda, i da to ne mogu biti druge države, a pogotovo ne one koje su zbog učešća u agresiji na Bosnu i Hercegovinu potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma.



- Ustavom Bosne i Hercegovine je predviđen način kako njegovog funkcioniranja, tako i eventualnih izmjena. Tu nema i nikada neće biti mjesta za druge države. To je pitanje samo Bosne i Hercegovine i nas koji u njoj živimo, navodi Džaferović i dodaje:



- Imajući u vidu razne teze koje u posljednje vrijeme dolaze iz Srbije o «zaštiti srpskog naroda gdje god on da živi», zatim «da Republika Srpska nema vojsku ali je ima srpski narod» i slično, može se zaključiti da navedena strategija nije ništa drugo do prepakovana verzija strategije koju je 90-ih godina prošlog stoljeća pokušao da provede zločinački režim Slobodana Miloševića.



Džaferović podsjeća da Republika Srbija nije garant Dejtonskog mirovnog sporazuma, već potpisnica sa jasno preuzetim obavezama.



- Ključna obaveza je propisana u članu 1. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, gdje je jasno navedeno da se Srbija mora suzdržati od svakog djelovanja uperenog protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine, zaključio je Džaferović.



