Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je danas u Banjaluci da ta stranka ostaje koalicioni partner sa DNS-om, naglasivši da je u interesu Republike Srpske očuvanje vladajuće koalicije.

Željka Cvijanović / 24sata.info

"Cilj je da ostanemo partneri i radimo u interesu Srpske na lokalnom, republičkom i nivou BiH", rekla je Cvijanovićeva novinarima.



Ona je dodala da će premijer Srpske Radovan Višković obavijestiti javnost ukoliko bude smjena ministara iz redova DNS-a.



"Ovo što se sada dešava u Vladi i rekonstrukcija koja je uslijedila nije stvar ni ličnih odnosa premijera, kako je sam rekao, niti bilo koga drugog, već dešavanja u okviru DNS-a. Ta stranka jedan svoj kadar u Vladi zamjenjuje drugim i to tako to treba posmatrati", rekla je Cvijanovićeva.



Ona je ocijenila da je sve što se dešava u okviru DNS-a unutrašnja stvar te partije.



"Nije u redu da se bilo ko drugi iz vladajuće koalicije miješa i komentariše određene stvari i procese u toj stranci", poručila je Cvijanovićeva.



Predsjedništvo DNS-a odlučilo je sinoć da Nenad Nešić obavlja poslove predsjednika te stranke do unutarstranačkih izbora, nakon što je lider stranke Marko Pavić podnio ostavku.



Na sjednici u Banjaluci odlučeno je da Milan Radović obavlja poslove potpredsjednika stranke, a Darko Banjac poslove generalnog sekretara DNS-a.



Neopozive ostavke juče su podnijeli predsjednik DNS-a Marko Pavić i njegov zamjenik i generalni sekretar stranke Dragutin Rodić, a iz DNS-a je stigla inicijativa za smjenu ministra saobraćaja i veza Srpske Neđe Trninića.



Premijer Višković izjavio je juče da Trninić još nije smijenjen, ali da je uputio dopis predsjedniku Srpske Željki Cvijanović i predsjedniku Narodne skupštine Nedeljku Čubriloviću u kojem traži njihovo mišljenje u vezi sa tom inicijativom.





(24sata.info)