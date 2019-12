Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske (RS) Dragan Lukač izvinio se Narodnim poslanicima RS-a i javnosti zbog večerašnjih dešavanja u parlamentu, navodeći da ga je poslanik PDP-a Draško Stanivuković isprovocirao.

Dragan Lukač / 24sata.info

Kazao je da Stanivuković šetao po Skupštini, dok se on obraćao, mahao NATO zastavicama te sa njima pokušavao da isprovocira člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, unosio se u lice premijeru Radovanu Viškoviću, a zatim i njemu.



- Ne znam šta je imao u rukama i kakvu je imao namjeru i odgurnuo sam ga od sebe i onemogućio ga da napravi neki potez koji bi mogao da me ugrozi – rekao je Lukač novinarima.



Kazao je da mu je žao što se to dogodilo u Narodnoj skupštini, ali da se niko ne može fizički sprečavati da govori, te prijeteći prilazi govorniku.



Lukač je rekao da su poslanici opozicije dva sata danas kršili Poslovnik, ali nisu sankcionisani te da rukovodstvo parlamenta ne smije da dozvoli nikome da ruši dignititet Narodne skupštine RS.



Nakon Lukačevog obraćanja poslanik PDP-a Draško Stanivuković je rekao novinarima da je pokazao da se ne plaši ministra unutrašnjih poslova, kojem je uputio niz oštrih riječi.



- Je li ovo normalno društvo? Udare te i oduzmu riječ. On je mene udario šakom. Čovjek koji vodi policiju prijeti, rekao mi je da ću završiti kao one zastave, na podu, polomljene - rekao je Stanivuković.



Najavio je da će krivično da goni ministra unutrašnjih poslova RS-a Dragana Lukača.



- Borit ću se do posljednje kapi znoja i pozivam sve ljude da se ovom ovom čovjeku, krvniku, stanu u kraj, njegovom smjenom. Sutra ću podnijeti zahtjev za proteste, u četvrtak. U Parku Mladen Stojanović svi na proteste, sve dok Lukač ne podnese ostavku – rekao je Stanivuković.



Nakon ovog incidenta, sjednicu su napustili poslanici SDS-a, osim Nebojše Vukanovića, te PDP-a, ali je zasjedanje nastavljeno.



(FENA)