Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je u našoj emisiji Aktuelno da je Republika Srpska imenovanjem novog saziva Savjeta ministara konačno dobila predstavnike koji će zastupati njene interese i poziciju na najbolji mogući način.

Milorad Dodik / 24sata.info

On je rekao da nijedna odluka u Sarajevu sada ne može biti usvojena ukoliko to Srpskoj ne odgovara.



- Pregovarali smo na najbolji mogući način i imamo dobre pozicije u Savjetu ministara - naveo je Dodik.



Srpski član Predsjedništva BiH istakao je da Program reformi BiH ne prejudicira članstvo u NATO i da je Alijansa to prihvatila.



- Dakle, nema članstva u NATO i o tome je potrebna nova odluka. Program reformi nije Godišnji nacionalni plan i njime se ne aktivira MAP, a iz NATO je jasno rečeno da je za MAP potreban ANP, a ovaj dokument to nije - naveo je on.



Dodik je rekao i da izjave bošnjačkih predstavnika to potvrđuju.



Kada je riječ o izjavi Bisere Turković, novoimenovane ministarke inostranih poslova BiH da će za pristupanje BiH u NATO biti potreban referendum, Dodik je poručio da ne dolazi u obzir nikakav referendum na nivou BiH.



Srpski član Predsjedništva BiH je istakao da nikada nije odustao od odbrane Republike Srpske i njenih interesa.



- I u okolnostima kada su izrečne prijetnje meni i mojoj porodici, ja nisam odustao od odbrane Republike Srpske - istakao je Dodik u emisiji Aktuelno.



Kada je riječ o ekonomskoj situaciji i životnom standardu, Dodik je rekao da je vlast u Srpskoj opredijeljenja za povećanje standarda te da se već od januara očekuje povećanje plata.



On je naveo da je neformiranje Savjeta ministara uticalo na blokadu oređenih sredstava, ali da se to nije drastično odrazilo na Republiku Srpsku.



Naglasio je da Srpska gradi auto-puteve, bolnice i završava rekonstrukciju i gradnju bolničkih kapaciteta.



Dodik, koji je i lider SNSD-a, naveo je da je DNS dugogodišnji partner ove stranke i da vjeruje da će saradnja i dalje biti uspješna.





(RTRS)