Plan reformi koji će sutra razmatrati Narodna skupština RS na posebnoj sjednici nije put u NATO jer se u samom dokumentu kaže da on ne prejudicira članstvo, rekao je Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH.

Milorad Dodik / 24sata.info

On je rekao da je siguran da će opozicija sutra tvrditi da je to put u NATO, ali da je njemu bitno šta će reći narod, i šta će skupština usvojiti kao zaključke.



"NATO je ozbiljna organizacija i svaka riječ koja se napiše u dokumentu ima jasno značenje. I komandant NATO za jugoistočnu Evropu je nedavno to potvrdio", rekao je Dodik.



Naglasio je da dok je on i ova struktura na vlasti, BiH neće ići u članstvo, ali da bi to bilo kada bi na vlasti bili Mirko Šarović, predsjednik SDS-a, i Mladen Ivanić, bivši član Predsjedništva.





(NN)