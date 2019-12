Prije deset godina, 22. decembra Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je odluku u predmetu "Sejdić i Finci protiv BiH" u kojoj je jasno rečeno da je Ustav BiH diskriminatorski jer ne dozvoljava nekonstitutivnim narodima da se kandidiraju za funkciju člana Predsjedništva ili delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Dervo Sjedić, uime romske zajednice u BiH, te Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u BiH podnijeli su apelaciju Evropskom sudu za ljudska prava upozoravajući na diskriminatorske odredbe najvišeg akta u BiH.



U tih deset godina organizirane su brojne rasprave i okrugli stolovi, skupovi međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija koji su za temu imali upravo implementaciju te presude kojom bi se trebao promijeniti Ustav, ali i posljedično Izborni zakon, no to se još nije dogodilo.



Suština presude je jasna, a to je da svi bh. građani trebaju imati ista prava i to nije nikakva radikalna ideja, upozorava i visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko, već način kako funkcioniraju normalna demokratska društva, a diskriminacija po osnovu nečije nacionalne pripadnosti oblik je rasne diskriminacije.



Ova godina svakako je izgubljena, upozoreno je, jer nije bilo formirano Vijeće ministara iako su građani svoj stav o tome ko ih u vlasti treba predstavljati dali još prije 14 mjeseci glasajući na općim izborima.



Nekoliko delegata u Domu naroda PSBiH nakon ovosedmične sjednice u izjavama za novinare također su podsjetili na činjenicu da to pitanje nije još riješeno.



Delegat u Klubu Bošnjaka Denis Bećirović (Socijaldemokratska partija - SDP) kazao je da već nekoliko mjeseci u arhivi stoji njegov prijedlog koji se upravo odnosi na implementaciju te presude, ali Dom naroda nije do sada zasjedao te nije bilo prilike uopće raspravljati o tome.



- Ta činjenica nije nimalo pohvalna ni za koga u ovoj zemlji - stav je Bećirovića.



Za delegata u Klubu Hrvata Zlatko Miletić (Demokratska fronta - DF) nije sporno da se donose izmjene Izbornog zakona te je podsjetio na zakon koji se odnosi na drugačije ustrojstvo izbornih jedinica, a koje je DF sa ostalim strankama u Federaciji prošle godine predlagao.



Najavio je i da stranka iz koje dolazi priprema drugi prijedlog kojim bi se trebali riješiti svi problemi koje identificirala i Evropska komisija u maju. Tim prijedlogom, najavljuje, trebale bi biti implementirane i presude Evropskog suda za ljudska prava.



Delegat u Klubu Srba Lazar Prodanović (Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD) naglašava da je pitanje implementacije presude, složeno pitanje budući da podrazumijeva izmjene Ustava BiH.



- Ova situacija nije do političara iz Republike Srpske. Opredijeljeni smo da dođe do takvog rješenja. Ne znam kako će u narednom periodu ići ovo pitanje, ali nisam stekao utisak da je to prioritetno pitanje - napomenuo je Prodanović.



Ocjenjuje da bi od najveće važnosti za državu i njene građane bilo da BiH dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji te bi se otvaranjem pregovora oko određenih poglavlja moglo ići u proces koji bi BiH "uveo" u evropsko zakonodavstvo te omogućilo eksperstki razgovar o nekim pitanjima.



Ipak, presuda u slučaju Sejdić-Finci nije jedina presuda tog suda koju vlasti BiH uporno zanemaruju. Potrebno je poduzeti korake koje je sud naložio u predmetima Zornić, Pilav i Šlaku, što bi okončalo diskriminaciju po osnovu etničke pripadnosti i prebivališta.







