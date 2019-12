Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović glasao je jutros na biračkom mjestu u Mostaru za predsjedničke izbore u Hrvatskoj.

Dragan Čović / FENA

Čović je nakon glasanja kazao novinarima kako su ovo jedni od najzanimljivijih izbora u posljednje vrijeme.



„Što se mene tiče, moj izbor se zna, i vjerujem da će to biti izbor većine nas koji izlazimo na izbore u BiH.Sve govori da će biti drugi krug, pa ćemo za petnaest dana još jednom morati doći ovdje, ali u svakom slučaju za nas su ovi izbori jako važni“, poručio je Čović.



On je kazao da, kada već zakoni i BiH i Hrvatske dozvoljavaju to, onda to pravo glasa treba i iskoristiti.



„Za nas je ovo posebno važno jer u prvih pola godine 2020. Hrvatska predsjedava Evropskom komisijom, a to bi značilo ako mi završimo posao u BiH, a evidentno je da ga završavamo, oko Vijeća ministara, da mi u petom mjesecu možemo biti u Zagrebu za istim stolom sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Upravo ovakav naš odnos koji gradimo sa Hrvatskom, pa i na ovaj način, stvaramo sebi mnogo bolji put nego u zadnjih godinu dana“, kazao je Čović.



On je kazao da su za Hrvate u BiH jako važne poruke s Pantovčaka, jer se one daleko čuju.



„Nadam se da će se nastaviti taj kontinuitet poruka kako bi mi ostvarili potpunu jednakopravnost po pitanju izbornog zakonodavstva“, kazao je on.



Čović je pozvao sve Hrvate u BiH s pravom glasa da daju svoj glas kandidatkinji HDZ-a i aktuelnoj predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović.



Čović je potvrdio da će sutra biti imenovano novo Vijeća ministara BiH bez obzira da li će ono biti kompletno, jer SIPA još nije provjerila jednog kandidata za ministra.



„Nadam se da će Parlament vrlo brzo usvojiti Budžet kako bi u narednom periodu mogli nesmetano raditi. Zbog toga sam optimista kada je u pitanju naš evropski put“, zaključio je Dragan Čović.





