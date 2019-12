Na današnji dan, 22. decembra 2009. godine donesena je presuda Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura u predmetu "Sejdić-Finci" koja je bila prva u nizu od četiri presude (Sejdić-Finci, Zornić, Pilav i Šlaku), kojima je utvrđeno postojanje sistemske diskriminacije u Ustavu BiH, kao i u nizu zakona koji ustav koriste kao pravni osnov.

Željko Komšić / 24sata.info

Tim povodom oglasio se i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.



"Nažalost, nakon deset godina od donošenja presude Sejdić-Finci, Bosna i Hercegovina kroz svoje zakonodavne organe vlasti nije uspjela da implementira ovu presudu i druge vezane presude Evropskog suda za ljudska prava. Ako pri tome uzmemo u obzir da je diskriminacija na etničkoj osnovi izvedenica rasne diskriminacije, kako je to utvrđeno u presudi Sejdić-Finci, onda se svi zajedno trebamo zapitati u kakvoj to zemlji živimo", kazao je.



Komšić smatra da ako se tome priroda, da je presudi Zornić utvrđeno nepostojanje stvarne političke demokracije, odnosno da ne postoji jednakopravnost svih građana Bosne i Hercegovine, onda se također moramo zapitati da li je sadašnji politički sistem odgovarajući za sve građane ove zemlje.



"Podsjetio bih i na Mišljenje Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji od 29. maja 2019. godine, u kojem jasno stoji da etnička pripadnost i mjesto prebivališta kojima se uređuje status građana u izbornim procedurama i donošenju odluka, nije u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, što veoma rječito govori da sadašnji izborni sistem nije usklađen sa evropskim standardima", istakao je.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH smatra da se zato Bosni i Hercegovini nalaže u presudama Evropskog suda za ljudska prava i Mišljenju Europske komisije da izmjeni svoj ustavno-pravni sistem na način da se obezbijedi i garantira jednakopravnost svih građana ove zemlje.



"To je jedini ispravan put ka euro-atlantskim integracijama, posebno prema kandidatskom statusu za Evropsku uniju. Zato na današnji dan, ove neslavne desetogodišnjice formalno-pravnog utvrđivanja postojanja sistemske diskriminacije u Bosni i Hercegovini, pozivam sve političke aktere da izmijenimo i uskladimo sve sporne odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, kao i pratećih zakona, te na taj način pošaljemo nedvosmislenu poruku da ova zemlja zna i može zaštiti ljudska prava i temeljne slobode, onako kako to nalažu europski standardi", saopćio je.





(24sata.info)