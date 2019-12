Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić u intervjuu za Radio televiziju Kosova izjavio je da, uprkos tome da li postoji obostrano priznavanje između Bosne i Hercegovine i Kosova, to je faktički završen posao.

Željko Komšić / 24sata.info

- Kako sada stvari stoje, moramo da sačekamo, iako nemam dilemu da je Kosovo nezavisna država, rekao je Komšić.



Na pitanje novinara da li postoji dogovor za to, Komšić je odgovorio:



- Nemam dogovora, ali imam pravo na svoj lični stav. Neću uvijek govoriti ono što je dogovoreno, jer nas je troje u Predsjedništvu BiH, ne znači da mi trebaju ovlaštenja Predsjedništva da bilo šta kažem. U svojim diplomatskim postupcima moram se pridržavati nekih pravila koja vrijede u BiH. Ponavljam, za mene je Kosovo nezavisna država To je već završen posao, samo je pitanje kada će ga drugi u regionu prihvatiti, kaže Komšić.



Što se tiče mogućeg sporazuma između Kosova i Srbije, Komšić je rekao da je "sve što se dešava s Kosovom, posebno razgovori Beograda i Prištine, stvar njihovih sporazuma.



- Ali bez obzira za šta se oni dogovore, ne može postojati presedan za rješavanje problema, kako je navedeno na Zapadnom Balkanu, a naročito u Bosni i Hercegovini, kaže Komšić.



On je istakao da bi učlanjenje BiH i zemalja Zapadnog Balkana u NATO bio "spas za region".



