Izvršni komitet Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) zaključio je danas da u ponedjeljak, 23. decembra treba da budu imenovani članovi novog saziva Vijeća ministara BiH koji su do sada prošli provjere u nadležnim institucijama - rekao je predsjednik te stranke Milorad Dodik.

Zoran Tegeltija / 24sata.info

- Formiranje Vijeća ministara treba da bude završeno do Nove godine, a ukoliko se to ne desi postoji mogućnost da to ne bude učinjeno ni do kraja januara - rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci.



Izvršni komitet SNSD-a je podržao Program reformi BiH.



- Ocijenjeno je da taj dokument ne predviđa integracione procese i ne prejudicira članstvo BiH u NATO-u - rekao je Dodik.



Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija kaže da je završena provjera za osam kandidata za ministre, te 10 kadidata za njihove zamjenike.



- Nije završena provjera za Mlađena Božović, jer je SIPA tražila od suda jedan podatak – precizirao je on i kazao da je za jednog kandidata za zamjenika ministra sigurosti, Vladimira Mijatovića, utvrđeno da je neophodno da se kompletira podatak iz njegove diplome prije rata.



- Odluka o njihovom imenovanu je upućena Komisiji za izbor Vijeća ministara i očekujem da će u ponedjeljak biti obavljen njihov izbor u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH - kazao je Tegeltija.



Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je rekao da su zadovoljni odnosima sa koalicionim partnerima te vjeruje da će dogovoriti zajednički nastup u određenim općinama na lokalnim izborima i ostvariti odličan rezultat.



Nakon 15. januara najavio je sastanke o infrastrukturi, javnim preduzećima, enegetici...i drugim segmentima društva.





(FENA)