Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović izjavio je večeras, obraćajući se brojnim zvanicama na Božićnom prijemu, kako Bosna i Hercegovina, možda više nego ikada, treba mirotvorce, ljude sklone suradnji, koji teže uspostavi političkog reda i poretka temeljenog na vrijednostima konsenzusa i unapređenju unutar društvenih odnosa.

Foto: FENA

Poželivši dobrodošlicu na tradicionalno predblagdansko okupljanje Čović je kazao kako to okupljanje „nas iznova svake godine uputi na radost rođenja Isusa Krista, spasitelja, mirotvorca, osobnosti u kojoj su se u neraskidivom vječnom savezu i zajedništvu ujedinili Bog i čovjek“.



- Taj savez nad savezima koji danas živimo kroz spomen rođenja Isusa Krista, ispunjava naša srca ljubavlju i toplinom, suosjećanjem i neizrecivom brigom za bližnjega, osobito prema onima koji su slabiji ili u stanju potrebe i potiče nas na potrebu i želju da izgrađujemo društvo blagostanja i sreće - kazao je Čović.



To nas nadahnuće, dodao je on, upućuje da smo uvijek svjesni i moralnih potreba društva i onoga što trebamo činiti da bi u našoj domovini i među njene konstituvne narode unijeli više sloge i razumijevanja, osjećaja bliskosti, povezanosti i zajedništva.



Po njegovim riječima, na tim principima mora počivati javno-političko djelovanje u BiH, kako bi počeli uistinu vrednovati i poticati kompromis i dijalog, umjesto obmana, prevara, manipulacija i populizma.



- Svaki put kada s nepovjerenjem ili neiskrenošću pristupamo jedni drugima kršimo zavjete koji nas obvezuju da se i u političkom životu pridržavamo načela koja odbacuju politiku sukobljavanja i zahtijevaju da težimo izgradnji društva koje pogoduje sveobuhvatnom i uključivom dogovoru o budućnosti naše domovine i zajedničkim perspektivama unutar nje – naveo je Čović.



Istaknuo je da BiH treba lidere koji poštuju jedni druge i institut demokratskih izbora kao sredstvo pune afirmacije slobode svakog građanina i svih konstitutivnih naroda, opredijeljene za vladavinu prava, njegovanje političke kulture tolerancije, spremnosti na prihvatanje, ne samo istomišljenika, već i onih koji se bitno razlikuju.



- Svaki cilj ne opravdava sredstvo, jer ne može biti legitiman onaj cilj koji gazi dostojanstvo i prava drugih, a to je ono s čim se već godinama susrećemo u borbi za ustavno demokratsko pravo na slobodan izbor političkih predstavnika. Ako ćemo se truditi organizirati našu domovinu i odnose unutar nje po uzoru na savez sa Bogom, onda moramo težiti i uspostavi demokratskog poretka koji omogućava svim konstituvnim narodima, bez iznimke i u punom kapacitetu, da uživaju sve blagodati „jedinstva u različitosti“, bez da se pritom moraju odreći ili udaljiti od vlastitog identiteta, slobode, suvereniteta ili temeljnih prava - kazao je Čović.



Po njegovim riječima, neriješeno hrvatsko pitanje i ustavna nejednakost hrvatskog naroda su „postala paradigmom slabosti Ustava i Izbornog zakona“.



- Danas svima mora biti jasno da osnov funkcioniranja BiH i njezine budućnosti počiva na ustavnoj jednakosti tri konstitutivna naroda i svih njezinih građana. Jedino na tom postulatu možemo graditi BiH – naveo je Čović.



Želim, istaknuo je on, da nam ovo Božićno ozračje bude nadahnuće i izvor nove snage da hrabro i odlučno krenemo u susret političkom dogovoru, kao racionalna od Stvoritelja razumom obdarena bića, kojima je dana mogućnost da svojim vlastitim izborom i postupanjem podrže ljubav kao Božju nakanu, nasuprot mržnje kao izraza njene negacije.





(FENA)