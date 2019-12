Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko izjavio je danas da je Program reformi već usvojen i da se u Narodnoj skupštini Republike Srpske to može samo aminovati.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je danas u Narodnu skupštinu Republike Srpske zahtjev za održavanje posebne sjednice na kojoj će biti razmatran Program reformi BiH, saopšteno je iz kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.



"Ako će doći do tog glasanja ili usvajanja, treba da se kaže da je to već usvojeno i oni to tamo mogu jedino još aminovati, ali ne mogu o tome odlučivati, jer to je već usvojeno. Drugo, to je stvar vanjske politike i to je kompetencija države. Ne mogu entiteti biti iznad države. Državno Predsjedništvo, koje je najviši organ, je to već usvojilo. Pored toga, postoji Zakon o odbrani i tamo lijepo piše šta je budućnost Bosne i Hercegovine, odnosno da je to NATO. To je na državnom nivou", pojasnio je Inzko.



Ali, kako je rekao Incko, možda Dodik želi da Narodna skupština RS na Program reformi da svoj blagoslov.



"Ali odluke tamo više ne mogu padati", zaključio je Inzko.



