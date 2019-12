Povodom posljednjih dešavanja u Kantonu Sarajevo, SDP je danas organizirao konferenciju za novinare.

Foto: Avaz

Prisutnima se obratio predsjednik Kantonalnog odbora i član Glavnog odbora SDP-a Damir Mašić, koji je na početku kazao da su iz ove stranke imali potrebu da se obrate javnosti povodom posljednjih dešavanja.

- Građani su razočarani zbog odluke naša dva koaliciona partnera, a pogotovo Demokratske fronte i Željka Komšića. Ovim posljednjim potezom on se isporučio SDA - kazao je Mašić.

Podsjetio je kako je nastala šestorka.

- Tri mjeseca pregovora rezultiralo je time da je napravljen program od 20 stranica i više od 300 projekata. Tek je nakon tri mjeseca formirana šestorka - rekao je Mašić.

Dodao je da od SBB-a i DF-a nije dobio nijedan konkretan razlog što ruše Vladu KS.

- Oni su rušenje dogovorili 17. maja i niko od ove dvije stranke to nije demantirao. Oni su mogli formirati vlast i u drugim kantonima, a to je spriječio DF. Komšić, očigledno, samo želi u vlast. On je razvalio ljevicu da bi ušao sa SDA u vlast. Zastupnici SDP-a u KS i dalje će nastaviti raditi - rekao je Mašić.

Igor Stojanović, šef Kluba zastupnika SDP-a u Skupštini KS, govorio je o šestorki koja je započeta prije godinu.

- Zalagali smo se za rušenje korupcije i za transparentnost, što nije bio slučaj u protekle 24 godine. "Ode Edin, dođe Srđan" promašen je koncept koji gasi revoluciju koja je trebala krenuti iz glavnog grada i trebao se proširiti na čitavu BiH. Nama je prioritet svaki građanin. Dok god Srđan ili Edin prave ceste, grade pruge, oni su prioritet SDP-a - rekao je Stojanović.

Ministar Malik Garibija rekao je da se država veoma mnogo uzima da bi se srušio Kanton.

- Za nas je država sve ono što predstavlja građanina. Ne gradimo državu saopćenjima. Imamo cilj da izgradimo državu za sve nas. Državu grade oni koji predano rade. To je ono na čemu radimo u protekloj godini. Imali smo izuzetnu saradnju sa strancima. Mnogo više nam znači ono što građani kažu i počašćeni smo podrškom - rekao je Garibija.

( Avaz)