U Narodnoj skupštini RS-a večeras je završena rasprava o Prijedlogu entitetskog budžeta za iduću godinu, po hitnom postupku, koji iznosi 3,425 milijardi KM.

Foto: 24sata.info

Ministrica finansija Zora Vidović tvrdi da je budžetski okvir realno ambiciozan i da je njegov cilj da podizanje BDP-a čiji je predviđeni rast u 2020. godini 3,5 posto.



U završnoj riječi istakla je da je aktivno radi na povećanju investicija koje bi trebale da povećaju BDP.



Opozicija je uputila brojne primjedbe na predloženi budžet,kao i prethodno na Prijedlog programa ekonomskih reformi RS za period 2020.-2022. godina, po hitnom postupku, jer smatraju da prestavlja „spisak lijepih želja“.



Iz Poslaničke grupe "Zajedno za BiH" traže da se usvoje njihovi amandmani kojima traže više sredstava iz Budžeta RS-a za povratak u RS, muslimansko dobrotvorno društvo "Merhamet" te udruženja i organizacije civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata.



Razmatran je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima, po hitnom postupku, a na dnevnom redu posebne sjednice Narodne skupštine RS-a je i Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati RS u 2020. godini.



U planu Vlade RS je izdavanje garancija do iznosa od 500 miliona KM za kredite lokalnim zajednicama, fondovima socijalne sigurnosti i institucijama u iznosu do pola milijarde maraka.



Plan je da se u oblasti saobraćajne infrastrukture podignu krediti od oko 200 miliona KM, energetike 150 miliona te iz resora zdravstva u vezi s izgradnjom novih kapaciteta oko 150 miliona KM.



Pred poslanicima su, između ostalog, i odluke o dugoročnom i kratkoročnom zaduživanju tog bh. entiteta u 2020. godini



Taj bh. entitet planira da se u 2020. godini dugoročno zaduži u maksimalnom iznosu do 315 miliona KM, dok bi kratkoročna zaduženja mogla da iznose do 227,8 miliona KM.



Parlamentarci će večeras raditi produženo.





(FENA)