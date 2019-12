Danas se vodila burna rasprava u Skupštini HNK oko deponije Uborak u Mostaru.

Nevenko Herceg / 24sata.info

Kantonalni premijer Nevenko Herceg rekao je da je oko deponije Uborak "mnogo magle" ispod koje neki žele ugrabiti političke poene, a da je samo jedna istina.



- Deponiju je gradilo Ministarstvo okoliša i turizma, stjecajem kada sam ja sam bio ministar do 2011. godine. Ona nije završena, a zašto nije to treba pitati one koji su došli poslije, rekao je Herceg.



Otkrio je i da nije izgrađen prečistač procjednih voda vrijedan do milion i po KM.



- To je sramota onih koji to nisu uradili. Kredit Svjetske banke je preuzeo Grad Mostar i deset godina taj prečistač nije napravljen. Ovo je ključni problem i niko neće da pita zašto se to nije uradilo. Bila su osigurana sredstva, treba pitati one koji su nadležni za to. Zna se ko je nadležan i ko je odgovoran, kazao je Herceg i dodao da je glavna odgovornost na Gradu Mostaru i Vladi FBiH.



- Zašto ono što je urađeno u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Banja Luci, Bijeljini, nije završeno i u Mostaru, rekao je Herceg.



Ministar okoliša HNK Ajdin Teletović pokušao je objasniti zbog čega Suad Hasandedić (ministar građenja) i on nisu prisustvovali sastancima sazvanim na inicijativu Udruženja Jer me se tiče, povodom odlaganja otpada na deponiju Uborak, i nakon što ista nije dobila okolinsku dozvolu.



- Jedini razlog nedolaska bile su obaveze u Vladi. Poslali smo pomoćnike koji su mogli na relevantan način govoriti o tom problemu. Treba da bude jasno da ni u jednom rješenju vezanom za ovaj problem ne možete pronaći da je Kantonalno ministarstvo okoliša nadležno za nešto što je problematično. Mi smo u mogućnosti tek pružiti stručnu pomoć, što smo dosad i radili, rekao je, dodajući kako će se odazvati na prvi sljedeći sasatanak, vjerovatno u narednoj sedmici.



Klub SDP-a od Ministarstva unutrašnjih poslova zatražio je informaciju na osnovu čega je primjenjena sila nad građanima koji su prije osam dana pokušali spriječiti dalje odlaganje na Uborku.



- Ako policija želi biti dosljedna, onda gospodin ministar istu treba poslati i po ministre u Vladi koji ne žele da se odazovu na sastanke zbog ovog problema. Građani su, tvrdim, branili deponovanje na divlju deponiju, opravdano tražeći pravo na zdrav i normalan život, a za to su na kraju dobili i degenek, kazao je predsjednik Kluba Aner Žuljević.



Tvrdio je i da se sila nije i ne može primjeniti na osnovu zaključaka, te da odlaganje smeća na deponiju koja nema nijedan dokument za rad ne može biti javni interes.



- Javni interes bi valjda trebalo biti zdravlje svih nas. Policijska stanica Sjever na vrijeme je obaviještena da deponija Uborak nema nijednu dozvolu za rad, te su njezini kadrovi stoga bili dužni onemogućiti dalja deponovanja. Na kraju je još naloženo da policija degeneči građane, te su pojedinci bez sumnje zloupotrijebili svoje položaje. Konačno moramo rasčistiti jesmo li banana država ili nismo. Ono što smo nedavno imali na Uborku nema ni u Zimbabveu. Ovdje radi ko šta hoće. Podsjećam da MUP nema ni organ za žalbe od strane građana. Nemamo ni komesara. Imamo situaciju u kojoj se anarhija iz MUP-a prenosi na kompletan sistem. Umjesto da u skladu sa zakonima ove zemlje štite građane, oni ih bez osnova i razloga tuku. Presedan je i da su građani koji su branili zakon na kraju zaradili i prekršajne prijave, dodao je Žuljević.



Kaže i kako izvještaji svih relevantnih institucija koji se tiču Uborka samo potvrđuju da je to danas deponija smrti.



- Frustrirajuća je spoznaja da oni koji bi o ovom problemu morali brinuti pritom ostvarujući mjesečni dohodak od oko četiri hiljade maraka, nisu dostojni ni izdvojiti sat i doći na sastanak. Javašluk je prevazišao svaku mjeru. Već dvije godine nadležni se oglušavaju na vapaje i pritom prebacuju odgovornost sa jednih na druge. Na kraju, kada građani uvide da su sami, da ih niko ne štiti, pa dignu glas za zdravlje, pojedinci na njih pošalju uniformisanu policiju. To nema nigdje, tvrdi Žuljević.



Posebno su mu zasmetala saopštenja za javnost koja su odaslali Sindikat policije i MUP HNK.



- Mi ipak više vjerujemo svojim očima nego njihovim pričama. Postoje i snimci i slike. Policija nije imala zakonsko ovlaštenje da djeluje. Član pet na koji se pozivaju odnosi se na slučajeve kada neko ne dopušta vršenje javnog ovlaštenja. Deponija Uborak više nije javna. Ona je od nedavno divlja. Nijedna prekršajna prijava koju su dobili građani nije u skladu sa zakonom. Deponija nema dokumentaciju, navodi dalje.





(24sata.info)