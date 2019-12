Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija rekao je za Alternativnu televiziju da je jutros dobio dva pisma iz DNS-a u vezi sa njihovim kandidatom za ministra za ljudska prava i izbjeglice.

Zoran Tegeltija / 24sata.info

"Moja lična očekivanja su bila da ću u toku današnjeg dana doći do jednog imena, međutim već u jutarnjm časovima stiglo je pismo od gospodina Pavića da DNS ostaje kod kandidata Draška Aćimovića i da ne treba da se obazirem na priču nekoliko članova DNS-a. Nekoliko sati poslije toga stiglo je i pismo od poslanika Nešića u kojem on konstatuje da i dalje ostaje kod prijedloga gospodina Božovića, i to je takođe njegovo pravo i mogućnost. Međutim, ono što mene zabrinjava jeste drugi dio tog pisma koje je uputio gospodin Nešić u kojem je eksplicitno naveo da u slučaj da kandidat za ministra bude gospodin Aćimović, da on neće glasati za izbor novog Vijeća ministara", istakao je Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara za ATV.



Tegeltija će konačnu odluku u vezi sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice donijeti sutra ujutru.





