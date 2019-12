Vlada Edina Forte od svog formiranja nije imala perspektivu održanja. Zasnovana na neprincipijelnoj koaliciji SDP-NS-NiP, Fortina vlada nije bila izraz volje građana. Forto je osvojio manje glasova od nekih kandidata, koji na kraju nisu ni ušli u Skupštinu KS. Toliko o njegovom demokratskom legitimitetu, navodi se u saopćenju KOSDA Sarajevo.

Foto: 24sata.info

Što se tiče njegovog rada, ističu, on je bio obilježen aferama i gafovima. Iako je dobio šansu da godinu dana raspolaže s milijardu maraka, Forto nikakav strateški projekat nije realizirao, čime je dokazao da je najnesposobniji premijer u historiji Kantona.



Sve što je trozubac NS-SDP-NiP sistemski radio bilo je sistemsko zapošljavanje njihovih kadrova, što je kulminiralo zapošljavanjem sestre zastupnice «Naše stranke» Neire Avdibegović u KJKP Rad, koja je preko štele na konkursu «pobijedila» samohranu majku s djetetom s invaliditetom.



Građane je šokiralo i imenovanje Zarfe Dupovac, bivše direktorice Zavoda Pazarić osuđene za pronevjeru novca, u UO Sarajevošuma za što punu odgovornost snosi Haris Bašić.



Još jedno stranačko zapošljavanje, ono u slučaju SDP-ovog Envera Zornića, dovela je do u historiji Kantona nezabilježenog udara na ugled Kantona i grada Sarajeva.



Također, Fortina vlada bit će zapamćena kao Vlada, naglašavaju iz SDA Sarajevo, čiji su sami ministri javno sjedočili o kriminalu predsjedavajućeg Skupštine Elmedina Konakovića, koji je namještao tender od 500.000 KM svojim poznanicima.



Isti toliko novca, koliko je štimao na tenderu (pola miliona), Konaković je dijelio protuzakonito i netransparentno, kupujući politički utjecaj, dok je pričao šarene laže o “borbi protiv korupcije”.



Sve su to razlozi zbog kojih su izgubili povjerenje i međunarodne zajednice, koja je na kraju vidjela ko je i šta je Elmedin Konaković – sinonim za korupciju.



Ono čime su najviše uvrijedili građane jeste ipak što su počeli dovoditi u pitanje istinu o agresiji i genocidu. “Naša stranka» je, na godišnjicu genocida 11. jula, na TVSA pustila bugarski film u kojem se negira genocid, te su odbili izviniti se Majkama Srebrenice zbog toga.



Dok su se SDA, DF i SBB grčevito borili za nastavak NATO puta BiH, Konaković, Nikšić i Kojović su se bavili kantonom.



- Ljudi u BiH nikad neće zaboraviti da su SDP i NS bile jedine političke opcije, koje su SNSD-u bile ponudile principe za formiranje Vijeća ministara, bez nastavka NATO puta Bosne i Hercegovine.



Tada su pokazali da su, zauzimanja budžeta, s naglaskom na Kanton Sarajevo, spremni izdati državne interese radi svojih privatnih interesa. Tako su pokazali da nisu dostojni biti dio vlasti ni na jednom nivou - saopćeno je iz ove stranke.





(FENA)