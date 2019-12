Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija izrazio je nadu da će Demokratski narodni savez (DNS) do ponedjeljak, 16. decembra utvrditi konačno ime svog kandidata za ministra za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara, budući da je dobio imena dva kandidata.

Zoran Tegeltija / 24sata.info

DNS je u ponedjeljak predložio Draška Aćimovića na tu funkciju, a Tegeltija kaže da je danas dobio i drugo ime, koje je lični prijedlog koji je potpisao poslanik i član DNS-a u Predstavničkom domu Parlamentarnoj skupštini BiH.



Nezvanično, riječ je o Mlađanu Božoviću, kandidatu kojeg je predložio Nenad Nešić.



-To mene kao predsjedavajućeg dovodi u vrlo neugodnu situaciju – rekao je Tegeltija, nakon proširene sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a.



Stav Izvršnog komiteta SNSD-a i njegov je da očekuju da DNS do ponedjeljka utvrdi jedinstven prijedlog za kandidata za ministra iz reda Ostalih, koji bi, kako kaže, utvrđivao i mišljenje i stav Nenada Nešić, “koji jedini ima pravo glasa u Predstavanikom domu”.



-Vjerujem da su oni u mogućnosti da to urade i da možemo imati jedinstven stav, s devet glasova u Predstavničkom domu BiH – kazao je Tegeltija.



I predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da treba da dođe do ubrzanog formiranja Vijeća ministara BiH, nakon što je, poslije srpske i hrvatske, danas i bošnjačka struktura definisala svoja imena za ministre i zamjenike, koja će u ponedjeljak biti dostavljena na provjeru Centralnoj izbornoj komisiji i Agenciji za istrage i zaštitu BiH.



Nakon toga će se, kaže, stvoriti uslovi da se održi zajednička komisija, koja bi trebalo da da svoju saglasnost za izbor Vijeća ministara.



-Vjerujemo da se sve može desiti do 24. decembra, a sigurno do kraja ove godine – kazao je.



Dodik je, nakon proširene sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a, izrazio očekivanje da će se sve te aktivnosti u vezi s formiranjem Vijeća ministara završiti do kraja ove kalendarske godine.



-Očigledno je da postoje određene turbulencije u DNS-u, koja je dostavila ime svog kandidata, ali i njihov poslanik također ime svog – rekao je Dodik i izrazio nadu da će DNS riješiti to svoje pitanje.



Izvršni komitet je, kaže, odbacio kao neprihvatljiv izvještaj njemačkog pravnog stručnjaka Rajnharda Pribea o stanju u pravosuđu BiH.



Dodik je uvjeren da će u parlamentu, 16. decembra biti usvojen budžet RS i mjere Ekonomske politike RS-a za narednu godinu, a očekuje da će entiteti postići poravnanje u vezin s prihodima od indirektnih poreza.



(FENA)