Nakon što su lideri SBB-a, SDA i DF-a danas dogovorili formira je vlasti od državnog, preko federalnog nivo do promjene Vlade KS, uslijedile su i prve reakcije.

Željko Komšić / 24sata.info

Iz SDP-a su naveli da se današnjim dogovorom, koji podrazumijeva i "rušenje Vlade Kantona Sarajevo konačno i zvanično potvrdilo ono što javnost odavno zna. Sada je valjda i onima koji su sumnjali i tražili neke navodne velike principe zbog kojih DF pristaje biti produžena ruka SDA jasno kako se ne radi o bilo kakvim principima već o bespogovornom ispunjavanju želja SDA".



- Najava rušenja Vlade KS je klasična izdaja građanske, ljevičarske ideje od strane DF-a i Željka Komšića. U KS, da podsjetimo, nema ni HDZ-a, ni SNSD-a na kojima Komšić godinama gradi svoju politiku. Jedini problem u KS kad je DF u pitanju je činjenica da u toj Vladi nema SDA. Današnjim sporazumom DF je prešao granicu i pokazao se još jednom kao do najstabilniji partner SDA, SNSD, HDZ BiH, pa i Laburista ratnog zločinca Fikreta Abdića, sa kojim ustrajno koaliraju praktično od svog osnivanja, navode iz SDP-a i dodaju:



- Dodamo li svemu ovome i činjenicu da DF i SBB ovim okreću leđa i zvaničnom stavu Matthewa Palmera i States Departmenta, jasno je da ove dvije stranke za ljubav Bakira Izetbegovića jesu spremni rušiti svaku podršku koju su predstavnici međunarodne zajednice dali građanima i Vladi KS. Uvjereni smo da će građani ovu novu izdaju DF-a, stranke za privatne potrebe nekolicine ljudi unutar stranke i SDA čiji su satelit, kazniti na sljedećim izborima.



SDP zaključuje da se DF trajno pokazao kao nekredibilan partner "i sada je više nego ikad jasno i potvrđeno da su sve najave o ujedinjenju ljevice bile blef".



- SDP BiH više neće razmatrati nikakvu saradnju sa DF-om, jer ih više ne smatramo ni građanskom ni lijevom opcijom, nego najodanijim saradnicima SDA, a samom tim i HDZ-a i SNSD-a. Bit će interesantno vidjeti kako nas obrazloženje čeka kad je u pitanju izborni zakon. Mi u SDP-u ćemo nastaviti svoju principijelnu politiku, daleko od ličnih interesa Bakirovih satelita, navode iz SDP-a.



Stigao odgovor DF-a



Ubrzo je uslijedio i odgovor Demokratske fronte. U saopčenju pod naslovom "Podrška Hrvatu Nenadiću za premijera KS, SDP-u i NS-u sretno u nastavku saradnje sa ljubiteljima Draže Mihailovića", DF pozdravlja mogućnost izbora Maria Nenadića za novog premijera Vlade Kantona Sarajevo.



- Mi u DF-u smatramo da gospodin Nenadić posjeduje sve potrebne kompetencije za obavljanje premijerske pozicije, što je dokazao i kroz rad aktuelne vlade. Mišljenja smo da je politički ispravno da novu vladu Kantona Sarajevo predvodi ličnost koja nije opterećena uskim stranačkim interesima, te da je također politički ispravno u vremenu kada se Sarajevo od strane neprijatelja države proglašava takozvanom „džamahirijom“, pokazati da u Sarajevu niko ozbiljan nema problem s tim da na čelu Vlade Kantona Sarajevo stoji Hrvat, navode iz DF-a i dodaju:



- Za razliku od aktuelnog premijera koji je vješto izbjegavao ustavnu dužnost građanina, odnosno odbranu države, na čelu nove vlade stajati će osoba koja to nije izbjegavala. Time je ispravljena greška aktuelna vlade koja za to nije imala ni mudrosti niti političkog senzibiliteta. Ožalošćene iz reda takozvanih građanskih opcija koji nas u DF-u proglašavaju nacionalističkom opcijom, upućujemo na nastavak saradnje sa političkim opcijama (PDP i SDS) koje se nimalo ne ustručavaju u veličanju Draže Mihailovića. Takvi za nas u DF-u nikada neće biti nikakve građanske opcije.



- Neka sa njima i dalje nastave tvrditi kao što su i do sada tvrdili da za NATO put Bosne i Hercegovine nema konsenzusa, zaključuju iz DF-a.



(24sata.info)