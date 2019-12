Predsjednici Stranke demkratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović, Saveza za bolju budućnost BiH (SBBBiH) Fahrudin Radončić i Demokratske fronte (DF) Željko Komšić su na današnjem sastanku, na kojem je razgovarano o formiranju vlasti u BiH, postigli dogovor koji su i potpisali.

Foto: Fena

Izetbegoviće je nakon sastanka izjavio novinarima da je konačno „napravljenja jedna koherentna koalicija, probosanska komponenta, od države, preko Federacije BiH do kantona, uključujući i Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski, Hercegovačko-neretvanski, itd.“



Kazao je da je SDA zadovoljna sporazumom, te da su u Vijeću ministara podijelili tri ministarstva kako je to već poznato. Zamjenička mjesta će preuzeti SDA.



- Po pitanju Federacije BiH također imamo sporazum i pozivamo Dragana Čovića i HDZ BiH da otvore proces formiranja, odnosno restruktuiranja federalnog nivoa vlasti. Dakle, da povuku prvi potez imenovanjem predsjednika i dva zamjenika predsjednika FBiH - kazao je Izetbegović.



Napomenuvši da je najzanimljviji dio, kad su pitanju kantoni, Kanton Sarajevo, istaknuo je da će tu izaći s zajedničkim prijedlogom za premijera Kantona.



Po njegovim riječima, SDA će preuzeti sedam ministarskih pozicija u Kantonu Sarajevo, SBB BiH tri i Demokratska fronta dvije. Predsjedavajući Skupštine će biti iz SDA.



Izetbegović je naglasio da će osobitu pažnju posvetiti izgradnji infrastrukture i u državi i u Kantonu Sarajevo, ekonomskim pitanjima, borbi protiv korupcije itd.



Sporazum koji je danas potpisan bit će razmatran na organima sve tri stranke.



- Učinit ćemo sve da Vijeće ministara BiH bude kompletirano do 23. decembra, tako da bi 24. decembra u Brisel mogao biti poslan Program reformi koji se odnosi na NATO put BiH - kazao je predsjednik SDA.



Lider Demokratke fronte Željko Komšić je kazao da je ovo bosanskohercegovačka koalicija.



I on je naveo da su lideri tri stranke postigli dogovor te je i on pozvao predstavnike HDZ-a BiH, odnosno predsjednika te stranke i njegove saradnike da se što prije pristupi formiranju Vlade FBiH, odnosno kandidovanju osobe koja treba da bude predsjednik FBiH, čime bi otpočeo cijeli proces formiranja vlasti na entitetskom nivou.



Predsjednik SBBBiH Fahrudin Radončić ocijenio je da su danas imali vrlo ozbiljne i produktivne razgovore koji su nastavak ranijih razgovora.



- Dogovorili smo se da napravimo jednu snažnu probosanskohercegovačku, ali i dijelom jaku bošnjačku koaliciju, na svim nivoima vlasti - od državnog, federalnog i u svim kantonima. Ostaje podjela ministarstava na državnom nivou, za federalni ćemo se dogovoriti mada imamo načelan dogovor, Kanton Sarajevo smo dogovorili - naveo je Radončić.



Najavio je da će zajednički u ponedjeljak predložiti imena za Vijeće ministara BiH, „jer je zajednička procjena da je strateški interes BiH da se što prije realizira program reformi“.



- Što se tiče sarajevske vlade, dogovorili smo da se uđe u njenu zamjenu. Prije godinu dana sam javno poručio da SBB kao koalicioni partner daje godinu dana 'mirnog mora' toj vladi. Osobno nisam zadovoljan niti sam impresioniran time što se do sada uradilo - kazao je Radončić.



Istaknuo je da će 'sarajevska vlada' raditi mnogo bolje, da će imati bolji rezultat u smislu novih vrijednosti i da „ćemo, kada je u pitanju borba protiv korupcije, nepotizma, biti primjer kako se to radi, kao prijestonica, kao kanton za cijelu BiH“.



Radončić je također, u skladu s današnjim dogovorom, pozvao lidera HDZ-a BiH da što prije predloži i da ime budućeg predsjednika Federacije BiH kako bi ušli u što bržu implementaciju izbornih rezultata na nivu Federacije BiH.



Odgovarajući na novinarsko pitanje o konkretim imenima, Izetbegović je odgovorio da, kada je u pitanju državni nivo, ministar vanjskih poslova i član Kolegija će biti iz SDA - Bisera Turković, predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić bi preuzeo poziciju ministra sigurnosti, a Sifet Podžić iz Demokratske fronte će biti ministar odbrane BiH.



Dodao je da bi četiri zamjeničke pozicije pripale SDA.



Upitan o konkretnim imenima, kazao je da je to stvar Kadrovske komisije SDA koja će se sastati u ponedjeljak.



Kada je u pitanju kandidat za premijera u Kantonu Sarajevo, Izetbegović nije želio govoriti o konkretnim imenima, samo je kazao da bi trebao biti zajednički kandidat i da „ne bi trebao stranački biti vezan, trebao bi biti vezan faktički za sve tri stranke, odnosno za interes ljudi koji žive u KS. Trebao bi se tako ponašati, kao zajednički kandidat“.



Na pitanje do kada se očekuje imenovanje novog saziva Vlade Kantona Sarajevo, odgovorio je da su se dogovorili da podrže svi zajedno budžet i da poslije toga krenu u reorganizaciju, odnosno u uspostavu nove Vlade Kantona Sarajevo.



Upitan u vezi s raspodjelom pozicija u Vladi FBiH, Izetbegović je kazao da bi SDA imala premijera i pet ministara, Demokratska fronta bi imala tri ministra i SBB BiH bi imao dva ministra.



- Danas je petak 13. Nekima neće biti sretan, ali sam uvjeren da će biti dobar za BiH - kazao je na kraju Izetbegović.



(FENA)