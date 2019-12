Delegacije SDA i HDZ-a BiH razgovaraju o formiranju vlasti u zgradi Parlamenta BiH u Sarajevu.

Foto: Twitter / Dragan Čović

U pauzi sastanka, stranački lideri Bakir Izetbegović i Dragan Čović obratili su se novinarima. Kako je rečeno, konačni dogovor o svim pitanjima nije postignut, ali će razgovori biti nastavljeni.



"SDA i HDZ ne uspijevaju naći rješenja za koja smo zainteresirani, što ne znači da ih nećemo naći. To tako traje decenijama. Imamo razmimoilaženja, ali držimo stvari u FBiH stabilnima", kazao je Izetbegović.



Prema njegovoj ocjeni, kako bi se riješila krupna pitanja, potrebno je imati mnošto sastanaka, kako bi u konačnici jedan donio rezultat.



Izetbegović je rekao da je SDA stave da vlast na državnom i federalnom nivou treba formirati istovremeno.



"Ne možemo formirati čitavu federalnu Vladu u jednom danu, ali možemo imati novog predsjednika FBiH i njegove zamjenike i krenuti u proces”, naglasio je on, te dodao da HDZ ima drugačiji stav.



Na sastanku je razgovarano i o provođenju presude Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić - Finci, kao i o presudi Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića.



"Tu ima nekih pomaka, ne bih danas mogao govoriti o suštini", naveo je lider SDA.



Kada je u pitanju izmjena Izbeogrno zakona, stavovi SDA i HDZ BiH su različiti u vezi sa izborima u Mostaru.



U tom kontekstu, rekao je da SDA želi odvojiti pitanje Mostara od pitanja izbora članova Predjedništva BiH i delegata u Domu naroda.



Sutra sastanak SDA, SBB i DF



Lider SDA najavio je da će sutra imati sastanak sa predsjednicima SBB-a i DF-a Fahrudinom Radončićem i Željkom Komšićem, kazavši da vjeruje da će ove tri stranke sutra postići dogovori po vertikali uključujući i Vladu KS.



"Vidjećemo sutra pozicije ovih stranaka. Naš stav je da HDZ treba da napravi neki iskorak, jer se stiče utisak da se stvaraju neki pritisci. SDA neće pristati na to”, rekao je Izetbegović.



Na pitanje novinara da li to znači da SDA neće dostaviti svoje candidate predsjedavajućem Vijeća ministara BiH dok ne bude dogovoreno imenovanje nove Vlade FBiH, Izetbegović je kazao: “Ne Vijeće ministara BiH za Vladu FBiH, ali barem da imamo predsjednika FBiH i njegove zamjenike, te da otvorimo proces”.



Lider HDZ-a BiH Dragan Čović stava je da se formiranje Vijeća ministara BiH mora privesti kraju.



“Već dugo taktiziramo i mislim da smo se pretaktizirali. Taj posao je završen i treba ga privesti kraju. Sve ostalo što iz toga proizilazi tri partnera će sjesti i dogovoriti oko onog oko čega se mogu dogovoriti”, rekao je Čović, te dodao da je HDZ BiH završio svoj posao.



Govoreći o izmjenama Izbornog zakona BiH, on je kazao kako su u fokusu razgovora Predsjedništvo BiH, Dom naroda i Mostar.



“U razgovorima sa međunarodnim predstavnicima u Ambasadi SAD iznijeli smo stav tada da će izbori u Mostaru biti sigurno, to nije tema. Ako se želi pričati o sadržajnim stvarima, na čemu insistira SDA, onda je to složeniji proces. Umjereno sam optimističan da možemo naći dogovor kada je u pitanju Predsjedništvo i minimum koji mi možemo prihvatiti kao dio našeg međusobnog dogovora je da Hrvati mogu birati svog legitimnog predstavnika. Sedamnaest predstavnika u Domu naroda treba biti izabrano legitimno. Ne možemo prihvatiti da hrvatski klub u Domu naroda popunjava bošnjačka opcija, niti da Hrvati iz zapadne Hercegovine popunjavaju Klub bošnjaka", precizirao je lider HDZ-a BiH.



Osvrnuo se in a pitanje formiranja vlasti u FBiH, podsjetivši da je ranije dogovorena reorganizacija federalne Vlade.



“Prvo treba ukloniti neustava ministarstva. Vjerovatno imamo zajedničke ideje da se formiraju neka nova ministarstva”, rekao je Čović.



On vjeruje da će relativno brzo doći do dogovora o resorima u FBiH.





(24sata.info)