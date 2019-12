Muhamed Pašalić više nije član stranke Narod i pravda. On je, kako je pojasnio na društvenim mrežama, odlučio napustiti NiP zbog "licemjernog i munafičkog odnosa".

- S gorčinom i kajanjem zbog sopstvene pogreške u procjeni, zbog ličnih moralnih i ideoloških vrijednosti, bio sam primoran napustiti političku organizaciju Narod i pravda, prije svega zbog licemjernog i munafičkog odnosa između samih struktura istoimene političke organizacije. Klanovi i grupe unutar same stranke, samovolja, bahatost i nepravda u velikim količinama uz nijemo aminovanje samog vrha stranke i obrazloženje kako ne postoji idealno i da treba biti mudar i čekati svojih pet minuta. Mnoštvo diploma iz Travnika, Kiseljaka, Viteza i drugih sela ispred znanja i kvalifikacija mnogobrojnih priznatih fakulteta i univerziteta. Ne želim da budem poput onih koji su napustili određenu organizaciju i onda cjelokupan svoj angažnam posvetili blaćenju i osveti istoj. Tako da je ovo sve što imam reći, i ovo je previše - naveo je Pašalić u objavi na Facebooku.



On je dodao da se nije prodao, ali da ne nastavlja svoju političku karijeru, odnosno ostavlja je "za neka bolja vremena, koja možda nikad ne dođu".



- Nisam nikada tražio nikakvu funkciju i beneficije. Moj CIPS je u Unsko-sanskom kantonu, da se u startu ogradim od mogućih špekulacija da je u pitanju lični interes. Živjela sloboda mišljenja i nezavisnost od ljudi. Allahu moj, sačuvaj me nevjerstva, siromaštva, griješenja, nesreće, licemjerstva, ružnog morala, oskudne opskrbe, želje za slavom i pretvaranjem! - istakao je Pašalić.





