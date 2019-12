Bura oko dodjele Nobelove nagrade kontroverznom austrijskom piscu Peteru Handkeu ne jenjava. Povod je i oštrih suprotstavljenih stavova SDA i ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina.

Aleksandar Vulin / 24sata.info

Vulin je danas, u odgovoru na izjavu odbornika SDA kantonalnog parlamenta da "Sarajevo nije nikakva Džamahirija", poručio da, ako ih je njegovo poređenje tog grada sa Džamahirijom uvrijedilo, treba da povuku fatvu izrečenu nobelovcu Peteru Handkeu i upute izvinjenje proslavljenom reditelju Emiru Kusturici.



"Ako su odbornici SDA u Sarajevu uvređeni što sam Sarajevo uporedio sa Džamahirijom treba samo da zakažu novu sednicu i povuku fatvu izrečenu Handkeu", poručio je ministar Vulin u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima.



"Mogli bi da me demantuju i tako što će rođenom Sarajliji, koji je njihov grad proslavio u svetu, Emiru Kusturici, uputiti izvinjenje zbog provincijalne zavisti i uvreda koje su mu izrekli", dodao je Vulin.



On je poručio i da mogu dbornici SDA da ga demantuju da ne prave Islamsku državu i dokažu da su multikulturan grad i tako što će reći da im nedostaju desetine hiljada protjeranih Srba koji su nekada činili Sarajevo gradom različitih kultura, ili bar tako što će priznati i zločine činjene nad Srbima tokom građanskog rata.



"Ne mislim da su građani Sarajeva ti koji izriču fatve, ne mislim da su građani Sarajeva ti koji pljuju po najpoštovanijem sarajevskom umetniku Emiru Kusturici, ne mislim da građani Sarajeva patriotizam mere mržnjom prema Srbima, ali odbornici SDA to čine i to jesu", naveo je Vulin.



S druge strane, iz SDA su poručili da su "izjave ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina o Sarajevu izraz njegove nemoći i mrzilačke politike prema Bosni i Hercegovini".



U reakciji na izjave Aleksandra Vulina, iz SDA navode da istinu utvrđenu pred međunarodnim sudovima niko ne može poreći.



"Vulin, koji je bio potrčko Slobodana Miloševića i Mire Marković, očigledno žali što agresorski vojnici nisu uspjeli osvojiti Sarajevo. Karadžićeva i Mladićeva vojska je, uz podršku Srbije, vršila sistemski teror nad građanima Sarajeva, godinama ubijajući djecu i civile. Istina o zlodjelima te kukavičke i zločinačke vojske utvrđena je pred međunarodnim sudovima i niko je ne može poreći, posebno ne Vulin", navode iz SDA i dodaju:



"Iza Vulinove mržnje prema Sarajevu očigledno se krije njegova želja da ponovo vrši teror nad ovim gradom, ali mora da zna da nikada više neće biti u prilici. Nikada više neće zateći nespremne Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo".





