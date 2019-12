Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je u intervjuu za agencije Fena i Srna da će biti poništen određeni broj konkursa za imenovanja čelnih ljudi u državnim agencijama ukoliko se utvrde nepravilnosti, kao i da je spreman da otvori pitanje uvođenja diferencirane stope PDV-a na određene proizvode, ako za to postoji saglasnost oba entiteta.

Zoran Tegeltija / 24sata.info

Među pitanjima na kojima će se morati raditi odmah nakon kompletiranja Vijeća ministara BiH, što očekuje 18. ili 23. decembra, bit će i određena kadrovska rješenja, posebno u bezbjednosnom sektoru, ali i pojedinim važnim agencijama i institucijama. U nekima su, kako kaže, na čudan način, mimo zakonskih rješenja produženi mandati direktorima, što će biti analizirano.



Trenutno je oko 20 imenovanja u različitim fazama koje bi trebalo da se završe u Vijeću ministara, ukoliko je ispoštovana zakonska procedura.



- U toku je i određen broj konkursa i nakon konstituisanja Vijeća ministara prvo se mora napraviti analiza da li su te procedure provedene u rokovima i u skladu s političkim dogovorima, nakon čega će se pristupiti ili imenovanju kandidata za koje su ispoštovane procedure ili će konkursi biti poništeni zbog utvrđenih propusta – rekao je Tegeltija.



Naglasio je da se samo s ciljem rasterećenja privrede i smanjenja zbirne stope doprinosa može govoriti o povećanju stope PDV-a, ukoliko ona bude dio "zajedničke entitetske priče".



- Zbirna stopa doprinosa prvenstveno bi trebalo da dovede do manjeg opterećenja, povećanja plaća svih zaposlenih i da se u tom pravcu napravi pomak – pojasnio je.



PDV se ne može mijenjati na bilo koji način, ukoliko, kako podsjeća, o tome nema konsenzusa u BiH, što je trenutno slučaj.



- U ovom trenutku je evidentno da se zakon o PDV-u nalazi u formi koja ne definiše ni uvođenje diferencirane stope, niti povećanje stope PDV-a i to je dokument o kome se razgovora. Ukoliko bude spremnosti, prije svega, u entitetima, spreman sam da otvorim pitanje kompletnog zakona o PDV-u i po pitanju diferencirane stope, ali i kako to riješiti sa zakonima o porezu na dohodak i doprinosima – rekao je Tegeltija.



Poces konsultacija sa političkim stranakama o kandidatima za ministre u Vijeću ministara je počeo 6.decembra, u skladu s ranije dogovorenom raspodjelom funkcija i smatra da bi se taj proces trebao da okonča danas i sutra, kako bi do 11. decembra imali imena koja će uputiti na provjeru u Centralnu izbornu komisiju (CIK) i Agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) BiH, nakon odluke o njihovom imenovanju.



- Proces konsultacija ide u dobrom pravcu, a jedini problem je što smo vremenski ograničeni, ukoliko to želimo da završimo do kraja ove godine. Dolaze praznici i ukoliko ne budemo brzo radili, može da se desi da proces konačnog formiranja Vijeće ministara prenesemo u 2020. godinu - dodao je.



Ipak se nada da će 18. ili 23. decembra bh. parlamentarcima moći predložiti na izjašnjavanje imena devet ministara i deset njihovih zamjenika u novom Vijeću ministara.



Tegeltija podsjeća da je ostalo malo vremena da se usvoji budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2020. do kraja ove godine. Realno je očekivati da, ukoliko Vijeće ministara BiH bude izabrano do kraja ove godine, u prvom kvartalu bude usvojen budžet za 2020.godinu, čiji iznos će, dodaje, zavisiti od globalnog fiskalnog okvira koji utvrđuje Fiskalno vijeće BiH.



Sastanak s entitetskm premijerima inicirat će i prije nego što bude izabrano Vijeće ministara BiH kako bi definisali prve prioritete zajedničkog djelovanja.



- Razgovore između predstavnika vlada entiteta i Vijeća ministara i naše personalne sastanke nećemo svesti na protokolarna pitanja, već ćemo pokušati da kvartalno potvrdimo već pripremljena rješenja. Previše imamo izgovora u ovoj zemlji da se nešto ne uradi i treba nam više dogovora – naglasio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija u razgovoru za agencije Fena i Srna.



Uvjerava da svako na svoj način tumači izvještaj njemačkog pravnog eksperta Reinharda Pribea, koji je ukazao na zabrinjavajuće nedostake u vladavini prava u BiH, te podsjeća da i domaći stručnjaci navode da nisu iznenađeni onim što je istaknuto u tom dokumentu.



- Vijeće ministara BiH će, u skladu sa svojim ovlaštenjima, predložiti ona zakonska rješenja iz te oblasti koja bi bila u skladu s evropskim standardima, a neka su već duže vrijeme u fazi pripreme – rekao je Tegeltija i naveo da je za reformu pravosuđa potrebna saglasnost entiteta.



Zagovara i ekonomsku saradnju sa susjednim zemljama, kao i da se otvorena pitanja rješavaju uz obostranu spremnost, posebno kada se radi o granici, što je od životne važnosti za stanovnike u pograničnim općinama.



U posljednje vrijeme, kako tvrdi, bilo je i nepotrebnih političkih izjava, koje nisu doprinosile dobrosusjedskim odnosima.



- Neke od tih izjava imaju, vjerovatno, svoju pozadinu u unutrašnjim odnosima ili izbornim procesima u tim zemljama. Na teške riječi s jedne strane, dolazili su odgovori s druge strane, što nije doprinijelo da se rješavaju ta pitanja – smatra on.



Osim otvorenih pitanja, prvenstveno granične linije s Hrvatskom, koje je, kaže, u zapećku, problem se pojavio i zbog najave odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, u neposrednoj blizini bh.granice.



- Tu je važna uloga Predsjedništva BiH i pokušat ćemo da zaštitimo bh.prostor od te opasnosti – kazao je on.



Pitanje granice s Hrvatskom ili Srbijom postalo je političko pitanje, iako svakodnevno otežava život običnim ljudima, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara navodeći primjer stanovnika Rudog.



Nije iznenađen što za njegov izbor nisu glasali poslanici SDS-a i PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentrane skupštine BiH, jer, kako kaže, ni on ne bi glasao za njih, budući da na različite načine vide poziciju i RS i BiH.



- Ali ni na koji način ne bih pokušao da ih omalovažim, jer je bilo važno da, nakon osam godina, na tu funkciju dođe kandidat iz RS kao prijedlog stranke koja je izborni pobjednik – rekao je Tegeltija navodeći da bi on, u slučaju da je bila obrnuta situacija, bio suzdržan prilikom glasanja.



U Vijeću ministara će, kaže, biti ravnopravan s ostalim članovima, a ta institucija treba da bude partner sa svima u BiH koji imaju odgovornost za rast privrede i ukupno stanje u društvu, naglašava predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija.



(FENA)