Obzirom na činjenicu da se konačno formira Vijeće ministara BiH i da će se proces ubrzo završiti, realni su izgledi, najkasnije do kraja ove godine, da će u tom razdoblju profunkcionirati i oba doma Parlamentarne skupštine, odnosno Parlamentarna skupština.

Time se zaista stvaraju nužne pretpostavke za ubrzani rad na reformama, a preduvijet je upravo formiranje vlasti, kazao je Bariša Čolak, zamjenik predsjedatelja Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.



Nažalost, izgubili smo jako puno vremena, sve se moglo završiti i prije godinu dana i tako već do sada puno toga napraviti, dodao je Čolak.



Naglasio je da su dužnosnici HDZ-a BiH i HNS-a zagovaratelji i predvodnici europskog i euroatlanskog puta BiH, te da je nužno nastaviti reforme ključne za napredak.



Hrvatska iduće godine predsjedava Vijećem Europske unije i to će Bosni i Hercegovini biti vjetar u leđa.



Kad je riječ o unutarnjim reformama, njih je nužno napraviti skoro u svim sektorima. Po određenim pokazateljima oko milijardu eura, što kreditnih, što drugih sredstava, stoji na raspolaganju, najviše vezano za infrastrukturu. Sama ta činjenica govori, što prije napravimo ratifikaciju sporazuma, ugovora, osigurat ćemo puno brže kretanje, odnosno ulaganje u infrastrukturu, što će doprinijeti razvoju i drugih sektora u BiH. Nemamo vremena za gubljenje, i što prije svi zajedno krenemo i kvalitetnije radimo prije ćemo i probleme riješiti, naglasio je Čolak.



Važno je izvršiti izmjene Izbornog zakona BiH, kako bi se mogli provesti izboru u Gradu Mostaru, s jedne strane, a s druge, kako bi mogli osigurati legitiman izbor i legitimno zastupanje u Domu naroda Federalnog Parlamenta i legitiman izbor članova Predsjedništva BiH. Ovo pitanje je kroz legislativu moguće rješiti najkasnije do petog mjeseca naredne godine, istaknuo je zamjenik predsjedatelja Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.



Kada je riječ o provedbi presuda Europskog suda za ljudska prava, Čolak je naglasio da to podrazumijeva promjenu samog Ustava BiH, što je dosta zahtjevno pitanje jer za promjenu Ustava treba kvalificirana većina u Parlamentarnoj skupštini BiH.



HDZ BiH i HNS je otvoren i nudimo rješenja da se i te presude Ustavnog suda, od kojih su neke već stare desetak godina, provedu, ali nama je prioritet promjena Izbornog zakona u smislu legitimnog izbora i legitimnog predstavljanja kako u Domu naroda, tako i u Predsjedništvu BiH, zaključio je Bariša Čolak.





