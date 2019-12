Novi predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija najavio je da će sutra u 11 sati započeti konsultacije s političkim strankama oko imena kandidata za nove ministre i zamjenike ministara.

- Nadam se da ću do sredine iduće sedmice obaviti sve potrebne konsultacije. Od stranaka, unutar kojih se manje-više već znaju ta imena, očekujem da mi dostave prijedloge svojih kandidata. Potrebno je odgovarajuće vrijeme da bi se izvršile sve provjere - rekao je novinarima Tegeltija, kojeg je danas Predstavnički dom Parlamenta BiH potvrdio za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Smatra da je, ukoliko bude dovoljno saglasnosti, a ona u ovom trenutku postoji, moguće da se u relativno kratkom vremenskom periodu imenuju svi ministri i zamjenici ministara u Vijeću ministara BiH.

Tegeltija je ponovio da će Program reformi BiH, koji je usvojilo Predsjedništvo BiH, biti okvir za saradnju BiH sa NATO-om.

- Očekujem da će taj dokument biti upućen u sjedište NATO saveza - kazao je Tegeltija, dodavši da ga i dalje nije pročitao.

Naglašava da će poštovati Ustav BiH i ustavne nadležnosti svih institucija, a u Ustavu je vrlo jasno definisano mjesto i uloga Predsjedništva BiH, kao i odnos između kolektivnog šefa države BiH i Vijeća ministara BiH

- I zbog toga sam rekao da će to biti osnov za saradnju, jer mi smo dužni da provodimo usvojene dokumente koji definišu naša pitanja spoljne politike i odbrane - dodao je Tegeltija.

Novinare je zanimalo hoće li poštovati i Zakon o odbrani BiH?

- Zar mislimo da mogu da postoje zakoni koji nisu u skladu s Ustavom? Ustav je osnov za sve pravne akte, pa tako i za sve zakone koji su na snazi. Zbog toga ne postoji nijedna mogućnost da ću ja biti protiv zakonskih rješenja koja su u BiH, po svim pitanjima u kojima se postigne potpuna saglasnost. Praviti situacije u kojima ćemo izazivati nesporazume i sukobe po jednom pitanju i zaustaviti cjelokupne procese neće biti dio mog programa rada - odgovorio je Tegeltija.

Upitan kada očekuje da bude formirano Vijeće ministara BiH, Tegeltija ističe da ima dovoljno prostora da se to završi do kraja ove godine.

- Ono što nam možda otežava tu situaciju da se to završi u kratkom vremenskom periodu su i ovi praznici u decembru i sistem provjere, jer imate devet ministara i deset zamjenika ministara za koje se mora obaviti provjera. Koliko sam ja informisan, definisana su dva okvirna datuma za rad Parlamenta do kraja ove godine, a to su 18. i 23. decembar. Što se mene tiče, bit ću spreman za bilo koju od tih sjednica - poručio je Tegeltija.

Odgovarajući dalje na pitanja novinara, Tegeltija je istakao da je zakon o PDV-u u BiH u izradi već duže od dvije godine.

- Sam prednacrt zakona o PDV-u je usvojen i na UO UIO BiH, i dostavljen je komisijama za finansije entitetskih parlamenata i Parlamenta BiH. Što se tiče samog sadržaja tog zakona, u najvećoj mjeri to je usklađivanje s odgovarajućim direktivama i rješavanjem određenih tehničkih pitanja. U predloženom tekstu zakona koji se sada nalazi u proceduri nema ništa vezano za promjenu stope PDV-a - dodao je Tegeltija.

