Sjevernoatlantski savez (NATO) u kontekstu brojnih sigurnosnih izazova današnjice ima nezanemarljivu ulogu u Bosni i Hercegovini, kazao je to danas Zoran Tegeltija, čije bi imenovanje za predsjedavajućeg Vijeća ministara trebalo biti potvrđeno na hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Foto: Fena

Kako je naglasio, od ozbiljnih sigurnosnih izazova od kojih nije pošteđena ni Bosna i Hercegovina, poput migrantske krize, radikalizma i terorizma, neophodno je razvijati saradnju sa svima na partnerskim odnosima.



Dodao je da se saradnja treba odvijati u skladu s ustavnim i zakonskim rješenjima, ali i u skladu s iskazanom voljom i opredjeljenjem svih njenih konstitutivnih naroda.



- BiH svoje odnose s NATO-om treba razvijati u skladu s vlastitim interesima i potrebama, polazeći od 'Programa reformi BiH', kao bazičnog dokumenta kojim je definiran okvir daljnjeg razvoja odnosa između dviju strana - naglasio je Tegeltija.



On je ocijenio da BiH mora razvijati saradnju sa svima, ali i u skladu s iskazanom voljom i opredjeljenjem svih njenih konstitutivnih naroda, te samo one aktivnosti, bile one unutrašnjeg ili vanjskog karaktera, koje počivaju na dogovoru i saglasnosti svih u BiH imaju šansu za uspjeh, u korist i na dobrobit svih njenih građana.



- Samo na taj način BiH će se manifestirati kao zajednica ravnopravnih naroda. Ne možemo sebi dozvoliti bilo kakav luksuz da pitanja o kojima ne postoji potpuna saglasnost u BiH dominiraju našim životima - stav je Tegeltije.



Govoreći o vladavini prava, Tegeltija je predstavljajući ekspoze poslanicima Predstavničkog doma PSBiH naveo da će posebna pažnja biti posvećena usaglašenim reformama u oblasti pravosuđa.



Najavio je usvajanje revidiranog Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i Zakona o sudovima u BiH u skladu s evropskim standardima, provesti mjere u oblasti krivičnog postupka navedene u akcionom planu VSTV-a te usvojiti revidiranu Strategiju za rad na predmetima ratnih zločina.



U oblasti borbe protiv korupcije, kaže Tegeltija, osigurat će se provođenje strategija i akcionih planova za borbu protiv korupcije, posebno kroz osiguranje odgovarajućih resursa i uspostavljanje mehanizama za praćenje.



U oblasti sigurnosti, Vijeće ministara će, kazao je poboljšati kapacitete za borbu protiv terorizma kroz bolju saradnju i koordinaciju, jačanjem razmjene podataka i uspostavljanjem programa za sprečavanje radikalizacije i pomaganje u raskidanju s nasilnim ekstremizmom.



Istaknuo je da će novi saziv Vijeća ministara raditi na unapređenju institucionalnog i zakonodavnog okvira, te jačanju kapaciteta, kako bi se ojačala prevencija i borba protiv korupcije, organiziranog kriminala, uključujući pranje novca i terorizam.



(FENA)