Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović ocijenio je danas u Sarajevu da su odnosi Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske izvrsni, a da "pojedinci iz BiH i Hrvatske evidentno baš ne sarađuju dobro“.

Foto: Screenshot

- To će uvijek vjerovatno i biti. Bitno je da institucionalno BiH i Hrvatska sarađuju vrlo dobro. Što se tiče posjete predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović Mostaru, ona je bila u jednom potpuno drugom projektu. Ali ako hoćete, predstavnik državne vlasti BiH bio je u njenom društvu - kazao je Čović, odgovarajući na novinarsko pitanje kako ocjenjuje odnose BiH i Hrvatske, a u kontekstu nedavne posjete predsjednice susjedne države, te nekih ocjena da ona nekoliko puta zaobilazi državni vrh BiH.

Čović je istaknuo da se mora stvoriti ambijent da BiH sa svojim susjedima ima više nego dobre odnose te da treba imati mnogo više odgovornosti za izrečenu riječ, stavove i ideje koje se iznose.

Napomenuo je da će Republika Hrvatska za 20-tak dana biti predsjedatelj Evropskom unijom.

Po njegovim riječima, to je jedna izuzetna šansa za BiH, pogotovo što Republika Hrvatska u tom periodu ne može razgovarati o temama koje se tiču same Republike Hrvatske te je to praksa kad se predsjedava.

