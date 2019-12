Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović je nakon sastanka izjavio da je za njega najbitnije pitanje inicijative koja je potekla sa ovog sastanka, a to je da se odmah pred novi saziv Evropske komisije stavi u fokus širenje EU-a na zemlje Zapadnog Balkana.

Šefik Džaferović / 24sata.info

Džaferović je istakao da ga je odluka o odgađanju početka pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom razočarala.



"Odluka nas je razočarala, ali nas nije obeshrabrila. Kao rezultat toga, mi ćemo krenuti u inicijativu, uz pomoć Slovenije, prema novoj Evropskoj komisiji da se perspektiva zemalja Zapadnog Balkana u EU značajno pojača", poručio je on.



Džaferović smatra kako je BiH potreban progresivan pristup, a u tom je kontekstu podsjetio na britansko-njemačku inicijativu.



On se tokom obraćanja osvrnuo i na povratak bh. državljana sa stranih ratišta.



"Donijeli smo zaključak kojim smo naložili institucijama BiH da rade svoj posao. Institucije BiH su dužne da rade ove stvari operativno. To nije bilo činjeno i zato je Predsjedništvo BiH, u saradnji sa našim partnerima, donijelo taj zaključak. To pitanje je pod punom kontrolom. Naše agencije tu stvar prate", kazao je Džaferović.





(24sata.info)