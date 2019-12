Predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić, Šefik Džaferović i Milorad Dodik razgovarali su danas u Ljubljani s predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, Sloveniji i zemljama regiona.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je na sastanku ukazao na činjenicu da EU stalno usložnjava procedure prema zemljama na Zapadnom Balkanu, te naglasio da je potreban fleksibilniji odnos članica Unije prema ovom regionu.



- Moraju da dođu neki stimulansi iz EU za nas, jer usložnjavanje procedura i podizanje kriterijuma ne vodi ničemu - ocijenio je Dodik na sastanku sa slovenačkim parlamentarcima.



Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da u BiH nema konsenzusa u vezi sa članstvom u NATO savez, te da Republika Srpska ostaje pri stavu o vojnoj neutralnosti.



- Mi u Republici Srpskoj ne možemo da damo saglasnost za članstvo u taj vojni savez, prije svega, zbog bombardovanja osiromašenim uranijumom čije će strašne posljedice osjećati ne samo današnje generacije nego i mnoge poslije nas - naglasio je Dodik.



On je ukazao i da je migrantska kriza veoma teško unutrašnjo-političko pitanje u BiH.



- Mi u Republici Srpskoj nećemo da otvorimo stacionare za migrante. To pitanje treba rješavati u Grčkoj i Bugarskoj koje su u EU i preko kojih nama dolaze migranti. Mi nemamo ni uslova niti želimo da se oni zadržavaju u BiH - konstatovao je Dodik.



On je u razgovoru sa slovenačkim parlamentarcima naglasio da treba njegovati dobre odnose parlamenata i raditi na jačanju saradnje što je od velikog značaja za zemlje regiona.



Ranije danas članovi Predsjedništva BiH položili su vijenac na Spomenik žrtvama ratova na Kongresnom trgu, a potom su zajedno sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom svečano otkrili Klupu prijateljstva.



Članovi Predsjedništva sastali su se sa Pahorom, nakon čega je održana konferencija za novinare.



U toku dana članovi Predsjedništva BiH trebalo bi da posjete Međunarodni fond za deminiranje i pomoć žrtvama mina /ITF/ i pogledaju izložbu fotografija "Deset godina rada ITF-a u BiH na polju deminiranja", dok je za 19.00 časova planirana svečana večera koju u čast Predsjedništva BiH priređuje predsjednik Slovenije.



Član Predsjedništva BiH u 16.00 časova posjetiće Crkvu Svetih Ćirila i Metodija u Ljubljani.





