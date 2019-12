BiH je napravila značajne korake na putu ka EU, ali treba da se pozabavi najvažnijim prioritetima koji su identifikovani u Mišljenju EU, kao što su reforma sudstva i upravljanje migracijama, izjavio je danas novi evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.

On je na okruglom stolu u Evropskom parlamentu, na kojem je bilo riječi o eurointegraciji zapadnog Balkana, pozvao Srbiju da ubrza proces reformi na putu ka EU, istakavši da su potrebni čvrsti, sveobuhvatni i opipljivi rezultati u ključnim oblastima demokratije, vladavine zakona i slobode medija.



On je naglasio da će proširenje EU ostati prioritet Evropskog parlamenta i njegov i najavio da će Evropska komisija ubrzo predočiti prijedlog o novom pristupu u procesu proširenja, prenosi Beta.



"Evropska komisija će početkom sljedeće godine predstaviti sugestije za proces pridruživanja, da bi se ojačao pregovarački proces", rekao je Varhelji u prvom obraćanju u Evropskom parlamentu od izbora za komesara EU.



On je dodao da je Srbiji potreban konsenzus o širokoj izbornoj reformi prije parlamentarnih izbora na proljeće i dodao da je parlamentarni dijalog koji se vodi uz posredovanje Evropskog parlamenta od ključnog značaja za to.



Varhelji je izrazio očekivanje će nova vlast u Prištini raditi na ponovnom pokretanju dijaloga sa Beogradom, uključujući korake kao što je ukidanje taksi od 100 odsto na uvoz robe iz Srbije.



Govoreći o tome šta treba učiniti da region, koji je integralni dio Evrope, ima kredibilnu perspektivu pristupanja EU, Varhelji se založio za dinamičniji proces umjesto jednostavnog otvaranja i zatvaranja poglavlja u pristupnim pregovorima.



"Fokus pritom mora da bude na stvarnom uticaju reformi na terenu, a najbolja mjera napretka će biti brzina ekonomskog razvoja, povećanje prosperiteta i kvaliteta života kao i sloboda ljudi", rekao je on.



Prema njegovim rečima, u zemljama zapadnog Balkana neophodno je snažno političko angažovanje za sprovođenje reformi", ne zbog EU, već zbog sopstvenih građana.



Varhelji je rekao da je veoma razočaran zbog nepostizanja konsenzusa o otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i dodao da će, bez obzira na to, nastaviti da se zalaže da se donese pozitivna odluka o tome prije samita u Zagrebu u maju sljedeće godine.



On je naveo da je Crna Gora sa 32 otvorena poglavlja najviše napredovala na putu ka EU, ali da još treba da ostvari opipljive rezultate u oblastima kao što su vladavina zakona i sloboda medija, da politička debata treba da se vrati u parlament, gdje joj je i mjesto, a važno je i da se nastavi posao oko izbornog zakonodavstva.



Na okruglom stolu o eurointegraciji zapadnog Balkana u Evropskom parlamentu učestvovali su predstavnici nacionalnih parlamenata zemalja zapadnog Balkana.





