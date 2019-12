Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je večeras u Ljubljani, tokom sastanka sa prvim predsjednikom Slovenije Milanom Kučanom, da je BiH kompleksna zemlja, ali da je opredijeljena za evropski put.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Iako je BiH kompleksna zemlja, bitno je da nema nasilja i da je sačuvan mir. Nama u Republici Srpskoj na prvom mjestu je očuvanje mira, borba za unapređenje ekonomskih prilika i bolji život građana. Očekuje se da će uskoro biti formirana vlast na nivou BiH u skladu sa izbornim rezultatima da bi se mogli u potpunosti posvetiti unapređenju ekonomije", rekao je Dodik prilikom razgovora sa Kučanom.



On je naglasio da je Republika Srpska stabilna u svakom smislu i opredijeljena za put ka EU i dobijanje status kandidata, ali i da ostaje vojno neutralna.



Član Predsjedništva BiH naveo je da se BiH susreće sa migrantskom krizom, te da se značajan broj migranata i dalje nalazi na njenoj teritoriji.



Kučan je naglasio da je BiH nefunkcionalna zemlja i ako hoće u EU treba je prvo osposobiti.



"Vi u Republici Srpskoj ste svoj problem riješili. Republika Srpska je činjenica i to se ne može izmijeniti", istakao je Kučan.



On je ocijenio da će neprincipijelnost koštati EU i naglasio da danas svako mora da vodi računa o sebi.



Navodeći da poštuje opredjeljenost Republike Srpske za vojnu neutralnost, Kučan je rekao da se NATO ponaša kao svjetski žandarm.





