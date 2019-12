Zastupnik SDP-a BiH u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović uputio je pitanje predsjedavajućem Vijeća ministara o tome da li je formirano koordinacijsko tijelo za povratak bh. državljana sa stranih ratišta.

Saša Magazinović / 24sata.info

Magazinović pita da li je tijelo formirano i ako nije, koji je razlog za to, a ako jeste kada je formirano, ko ga čini i koje su aktivnosti realizirane od formiranja do danas, posebno u smislu rehabilitacije i reintegracije povratnika u društvo.



On podsjeća kako je Vijeće ministara BiH 2018. godine najavilo formiranje ovog tijela, ali da konačne potvrde o osnivanju još nema.



“Posljednje informacije iz medija koje datiraju iz oktobra 2019. godine govore da Vijeće ministara još uvijek radi na uspostavi posebnog koordinacijskog tijela koje bi se bavilo povratkom osoba trenutno smještenih u kampovima i zatvorima u Siriji i Iraku. Od ranije je poznato da je Vijeće Evrope upozorilo BiH da mora primiti natrag sve svoje državljane koji su boravili u Siriji tokom ratnih dešavanja”, napisao je Magazinović.



On se pita i koliko je Bosna i Hercegovina u institucionalnom smislu spremna da prihvati povratnike te koje su aktivnosti poduzete po pitanju njihovog povratka.



(24sata.info)