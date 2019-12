Predsjednik Demokratskog narodnog saveza (DNS) Marko Pavić vidio je dokument "Program reformi", koje je donijelo Predsjedništvo BiH, ali ne može da govori o njemu. “Da, ja sam vidio šta piše u tom dokumentu, ali nije fer da ja iznosim šta piše u njemu. Neka to tvorci kažu”, rekao je Pavić prnjavorskoj televiziji K3. Na pitanje da li je to ANP, Pavić je odgovorio: “A to ja ne odlučujem da li je ANP, to odlučuje NATO”, rekao je Pavić. On je rekao da je DNS stava da Republika Srpska treba da prati put Srbije. “Mi ćemo morati vidjeti sa Srbijom kako ona gleda na ovaj dokument i usaglasiti stavove. To bi za nas najbolje bilo. DNS nije za granicu na Drini i uvijek će se zalagati da ta mišljenja, stavovi, politike, Srbije i Republike Srpske, kao i BiH u pogledu NATO-a budu usaglašeni”, rekao je Pavić TV K3. (Vijesti.ba / BNTV)

Foto: 24sata.info