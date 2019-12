Povodom održavanja Izborne skupštine SBB-a Gradskog odbora danas u Tuzli, na Instagramu se oglasio i predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:



- SBB je konstanta na političkoj i državnoj sceni Bosne i Hercegovine i to nije nikakva novost. Uostalom, već dva mjeseca dešavaju se unutarstranački izbori.



Zaista mnogo naših članova učestvuje u ovom procesu koji će značiti kontinuitet i snaženje stranke koja iznova demonstrira snagu, dinamizam i kadrovske resurse na izvrsnom nivo. To pokazuju i fotografije sa Izborne skupštine SBB-a Gradskog odbora danas u Tuzli.



Ovakvih fotografija proteklih mjeseci nije nedostajalo diljem BiH i one dokazuju novi kvalitet SBB-a - nema više potrebe da Fahrudin Radončić ide na skupove kako bi sale bile pune!



Strateški važno po stranku i njenu još snažniju perspektivu i prepoznatljivu participaciju u političkom životu BiH je da se postepeno oslobodi liderskog sindroma i snažno vuče poteze unutrašnjom kadrovskom suverenošću i institucionalnom hijerarhijom i koordinacijom. Možete biti osnivač velike kompanije ili stranke, ali vaš će se istinski rezultat na kraju isključivo valorizirati ekvivalentom trajanja tih institucija bez vašeg prisustva.



I članovi već poražene mafijaško-pravosudne hobotnice su mislili da će se "Avaz" ili SBB ugasiti ako ja ne dođem pet dana na posao. Skoro tri mjeseca mog političkog pritvora i fizičke izolacije, kada je "Avaz" normalno izlazio i funkcionirao kao veliki medij, a i SBB je sačuvao stabilnost, razbio im je tu ludoriju u koju su sami sebe ubijedili.



Oni nisu htjeli da vjeruju da mene u "Avazu", osim strateško konsultantski, nema već desetak godina. I da je moj plan i bio da izgradim moćnu instituciju koja će bez mene uspješno funkcionirati i koja će me, naravno, na kraju nadživjeti.



Iskreno me raduje da se mojom taktičkom samoizolacijom iz unutarstranačkih izbora to sada pokazuje i sa SBB-om. Zato me dolazak blizu 600 delegata na Skupštini u Tuzli čini iskreno sretnim - napisao je Radončić.





