Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentrane skupštine BiH Nikola Špirić upozorio je one koji i dalje pokušavaju da odgode formiranje vlasti u državnim organima da će time produbiti krizu u BiH, zaustaviti reforme, ali i finansiranje svih projekat na nivou BiH u 2020. godini.

Nikola Špirić / 24sata.info

"Neophodno je hitno završiti formiranje vlasti u državnim institucijama kako bi bile pokrenute reforme koje se neće moći sprovoditi bez usvojenog budžeta, tim prije što se sjednice Fiskalnog vijeća BiH uopšte ne održavaju niti je razmatran Globalni fiskalni okvir", ukazao je Špirić.



On je u izjavi za Srnu naveo da privremeno finansiranje ne može biti saveznik na reformskom putu, koji je jedina opcija za ekonomski razvoj, te da je zbog toga važno realizovati dogovor i odluke članova Predsjedništva BiH koje se odnose na imenovanje novog predsjedavjućeg Vijeća ministara i Program reformi.



"Kada govorimo o odlukama Predsjedništva treba znati da jedno bez drugoga ne ide. Samo je reformski put ono što nas sve spaja i približava civilizovanom svijetu. To je zajednički sadržalac za bolji život, a ne politička kakofonija koja ne može da nas drži zajedno niti je bilo kome ikada bila od koristi", istakao je Špirić.



On je naglasio da očekuje mudrost i političku zrelost kako bi se što prije završio proces formiranja vlasti na niovu BiH i kako bi se pristupilo realizaciji Programa reformi koje je usvojilo Predsjedništvo BiH jer bi svako odstupanje od toga produbilo krizu u BiH i stvorilo nove podjele i konfuzije.





(24sata.info)