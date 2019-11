Nezir Pivić jednoglasno je danas reizabran za predsjednika SDA Zenica.

Foto: 24sata.info

Odlučeno je ovo na sjednici Izborne skupštine OO SDA Zenica, na kojoj je Pivić bio jedini kandidat za tu funkciju.

U svom obraćanju prisutnima, novi/stari predsjednik SDA Zenica najavio je da će sljedeće godine vratiti poziciju gradonačelnika, te da će se Zenica nastaviti graditi kao što je to radio Husejin Smajlović.

- Uspjeli smo odbraniti dignitet SDA, u kojoj ima mjesta samo za one koji opći interes stavljaju ispred ličnog. Umjesto novih arena i GGM-a imamo smutnje i laži, komšije se svađaju, a sve kako bi se zamela i uklonila prava slika, a to je nerad u Zenici i Gradskoj upravi koja treba nastaviti raditi za grad - istakao je on.

Naglasio je da će SDA jačati preko mjesnih ogranaka, ali i da će s velikom pažnjom birati kandidata za gradonačelnika i vijećnike u GV Zenica. Kada se, kako je rekao, izaberu imena kandidata za gradonačelnika i kandidate u GV-u, neće biti više mjesta za priče o podjelama.

- Samo jedinstveni možemo nastupiti. Vratit ćemo Zenicu Zeničanima jer u njoj sada vladaju oni koji ne zaslužuju ni u svom gradu da vladaju - dodao je Pivić.

Prisutnima se obratio i potpredsjednik SDA Safet Softić, koji je rekao da je ta stranka u Zenici imala dosta iskušenja, pobjeda i padova. Prema njegovim riječima, današnji izbor pravih ljudi na prava mjesta Zenici može omogućiti branje plodova naredne godine u ovo vrijeme.

- Onaj ko se prihvati da stane ispred naroda mora prihvatiti činjenicu da će u svom radu biti sluga svog naroda. Samo tako naš narod i stranka ima smisao - poručio je potpredsjednik SDA.

Obratio se i Mirsad Zaimović, koji je poručio da je Zenica grad koji je uprkos svim problemima u protekle tri godine ostao dosljedan istinske ideje SDA.

Naročito je istaknuta činjenica da je današnjoj Izbornoj skupštini prisustvovao veliki broj mladih.

Zaimović je istakao i kako su BiH i Zenica bili jači sa SDA, te da sve što se dešava u Zenici ide u prilog toj tvrdnji.

- Među nama trebaju prestati razmirice, moramo praviti ambijent u kojem smo zaduženi za rad. Ovdje imamo ljude koji su osnovali stranku, ali i mlade i perspektivne ljude, što garantuje da će se dešavati bolje stvari za Zenicu i SDA kao jednu od najvećih općinskih organizacija u BiH - dodao je Zaimović.

(24sata.info)