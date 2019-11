Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ponovio je da dokumnet Program reformi ne prejudicira članstvo BiH u NATO savezu te da to nije tajni akt i da ga je on poslao i opoziciji.

Milorad Dodik / 24sata.info

-Tamo ne piše da je to ANP, a ni jedne riječi nema o MAP-u. Proces ne prejudicira članstvo, pa tako ni put u članstvo. To govori da ta odluka nije ni donosena - rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci.



On tvrdi da ne prejudicirati odluku, značiti ostaviti je „sa strane“.



-Uzeli smo praksu iz Srbije i nekih drugih zemalja, koje su članice EU, ali ne i NATO-a, kao i zemalja koje nisu ni u jednom od saveza... Sve i jedna ta zemlja ima neki sporazum saradnje s NATO-om, to ima i Srbija i ovo što je u toj reformskoj agendi ne prevazilazi ono što Srbija ima - ustvrdio je.



Za Program reformi je kazao kako nije tajni dokument.



-Čak ga i iz opozicije imaju. Ja sam im poslao - ustvrdio je Dodik i optužio opoziciju da sada pravi predstavu od Programa reformi i da on ne bježi od toga da taj dokument bude razmatran u Narodnoj skupštini RS.



Smatra da, činjenica da to što u Evropskoj uniji postoje zemlje koje ne daju saglasnost za njeno proširenje, dovodi u pitanje opredjeljenje i politiku Evropske komisije da se nastavi s tim procesom.



Dodik je istakao da treba sagledati šta znače najave da će biti mijenjane procedure u vezi s pristupanjem EU.



Smatra da BiH treba da nastavi evropske integracije, ali da bi bilo dobro da bude analizirano koliko je to korisno i da kretanje na tom putu prilagodi svojim potrebama, a ne samo projekcijama i planovima koje joj nameću sa strane.



Tvrdi da u RS neće biti migrantskih cenata te da o tome ne može odlučivati Vijeće za implementaciju mira (PIC).



(FENA)