Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, kazao je danas da ne želi komentarisati izjave Kolinde Grabar Kitarović, predsjednice Hrvatske, tokom njene posljednje posjete BiH jer, kako je pojasnio, sve što kaže ''korist će se u kampanji''.

Željko Komšić / 24sata.info

On je poručio da želi ostati suzdržan.



''Sve šta kažem koristiće se u predsjedničkoj kampanji u Republici Hrvatskoj, pokušavam biti suzdržan. Očekujem da će biti sličnih takvih poteza'', ocijenio je on.



Prema njegovim riječima, radi se o miješanju u unutrašnje stvari BiH.



''Može se reći da je to miješanje u unutrašnje stvar, ne samo zbog dolaska nego i zbog njenih izjava. Nadam se da će to prestati sa okončanjem kampanje'', poručio je Komšić.



(24sata.info)