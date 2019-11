(24sata.info )

Mnogo je razlika između ANP-a i Programa reformi koji je nedavno usvojen, a osnovna je da je Programom reformi zaustavljen put BiH ka članstvu u NATO.

Rekao je ovo zamjenik presjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović, gostujući u emisiji "Telering".

Radmanović je rekao da postoji mnogo razlika između Godišnjeg nacionalnog plana /ANP/ kojem se Republika Srpska protivila i usvojenog Programa reformi BiH u kojem je uvažen stav Srpske o vojnoj neutralnosti.

- ANP je predstavljao 165 stranica reformi posvećenih prvenstveno koracima za ulazak u NATO, protiv čega smo mi bili, plus bezbjednosnu priču u okviru toga, kao što je reforma policije, te niz drugih stvari - rekao je Radmanović.

On je napomenuo da se protiv ANP-a nisu bunili predstavnici Republike Srpske koji su u proteklom periodu činili vlasti na nivou BiH, nego da su tek sa promjenom vlasti i stavom srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika počeli da se bune, ali ne da sruše ANP, nego da ga skinu sa dnevnog reda Savjeta ministara.

Radmanović je naveo da u Programu reformi BiH nema reforme policije unutar entiteta i kantona, a kamoli u cjelini, kao i da ovaj dokument ne prejudicira članstvo u NATO-u.

- Predstavnici Srpske nisu mogli da prihvate čvršću saradnju sa NATO-om od već postojeće, jer ih je na to obavezivala Rezolucija o vojnoj neutralnosti Narodne skupštine Republike Srpske - kaže Radmanović i dodaje da ne postoji mogućnost da član predsjedništva BiH Milorad Dodik digne ruku i podrži bilo kakv korak ka NATO.

- I zato su oni to prihvatili do neke druge situacije. Zato nema ANP-a i nije aktiviran MAP. Ni na jednoj od 25 stranica Programa reformi ne spominje se MAP. Ako se kaže da se neće prejudicirati članstvo u NATO, onda se ni može prejudicirati ni Akcioni plan za to članstvo - istakao je Radmanović.

Govoreći o kritikama koje dolaze od čelnika opozicionih stranaka u Srpskoj, Radmanović je ocijenio da opozicija, koja nije glasala za Rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti, sada ispada veliki branilac te rezolucije.

- Oni su govorili da ANP nije problem i da su spremni da ga prihvate, a sada kada mi to nismo usvojili, opet je problem. Priznaju da nisu pročitali Program reformi BiH, ljute se na Dodika što to ne mogu pročitati, a onda kažu da je nešto potpisano. Dodik je bio za to da im se da taj dokument da ga pročitaju, ali nije mogao to uraditi zbog odluke Predsjedništva BiH - rekao je Radmanović.

On je dodao da će opozicija odustati od napada na vlast kada pročita Program reformi BiH koji će biti javan do kraja mjeseca, odnosno kada bude formiran Savjet ministara.

On je istakao da se u vezi sa Programom reformi BiH poklapaju priče opozicije u Srpskoj i dijela sarajevskih političara.

- To nije teško objasniti. Čvrsta Republika Srpska još je problem nekih političkih krugova u Sarajevu. Nažalost, na sličan način razmišlja i jedan broj političara iz Srpske. Teško je razumjeti kad neko iz Srpske radi protiv nje. Oni ne prihvataju Srpsku i mimo Ustava se trude da rade protiv nje, zato se Mladen Ivanić pohvalio /prenosom nadležnosti Republike Srpske na nivo BiH/ i zato Mirko Šarović kaže da neće slušati institucije Republike Srpske - naglasio je Radmanović.

On je podsjetio da su bošnjački političari postavljali ANP kao uslov za dogovor o formiranju vlasti, ali su na kraju shvatili da niko nema koristi od toga što nema Savjet ministara, te da niko osim nekoliko pojedinaca nema koristi od toga što je Savjet ministara ovoliko u tehničkom mandatu.

Radmanović je podsjetio da političke partije iz Republike Srpske imaju tri ministra i tri zamjenika ministara i napomenuo da će njihova imena biti poznata u narednih 10 dana.

