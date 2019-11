Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS Srđan Mazalica rekao je da RS nikada neće pristati da 25. novembar obilježva kao praznik.

Srđan Mazalica / RAS

"Ukoliko bi jednog dana bilo pokušaja da se nametne zakon kojim bi se taj praznik slavio na području čitave BiH to neće proći jer na to RS nikada neće pristati", rekao je Srni Mazalica.



Prema njegovm riječima, ovakva BiH nastala je 1995. godine Dejtonskim mirovnim sporazumom i nema kontinuitet kojim može dosegnuti ni do 1943. godine, a posebno ne do srednjeg vijeka.



Mazalica kaže da je žalosno što 25. novembar kao praznik danas slave oni koji imaju možda najmanje razloga za to jer su najmanje učestvovali u zasjedanju ZAVNOBiH-a 1943. godine.



"Rođeni brat moje bake bio je delegat na zasjedanju ZAVNOBiH-a i većina delegata su bili Srbi i oni su, što se tiče ZAVNOBiH-a imali plemenite ideje. Prije svega taj datum je vezan za Narodnooslobodilačku borbu i oslobađanje čitave Jugoslavije od fašističkog okupatora. ZAVNOBiH se ne može posmatrati izdvojeno od AVNOJ-a", naveo je Mazalica.



Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović danas je rekao da će doći dan kada će se 25. novembar, koji se u Federaciji BiH obilježava kao "dan državnosti BiH", slaviti u svim krajevima BiH.





(24sata.info)