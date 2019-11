Čelnici SNSD-a danas su u Banjaluci razmatrali aktuelnu političku situaciju u BiH s fokusom na formiranje vlasti nakon odluke o imenovanju Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara.

Nakon proširene sjednice Izvršnog komiteta, novinarima se predsjednik SNSD-a i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

"Izvršni komitet SNSD-a prihvatio je Informaciju o Planu reformi u BiH, koju sam im dostavio, te zaključio da je veoma važno da ovaj dokument potvrđuje da BiH ne ide u članstvo u NATO-u, odnosno da ne prejudicira članstvo u ovom vojnom savezu. Sve eventualne potrebne odluke u tom pogledu moraće biti ponovo usvojene", rekao je Dodik, prenose Vijesti.ba.

Kako je istakao, ovim je odblokirano imenovanje novog saziva Vijeća ministara BiH.

"To treba učiniti u što je moguće kraćem roku", naglasio je Dodik, te dodao da se 4. ili 5. decembra očekuje sjednica Predstavničkog doma Parlamenta BiH na kojoj bi Tegeltija trebalo da bude imenovan za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Dodik je izrazio nadu da će do Nove godine biti okončan proces imenovanje novog saziva Vijeća ministara BiH.

Kako je pojasnio, to će biti trenutak kada će biti aktiviran Plan reformi u BiH, koji je usvojilo Predsjedništvo BiH na istoj sjednici kada je odlučilo o imenovanje Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Dokument će blagovremeno biti predstavljen NSRS

Dodik je najavio da će zajedno sa koalicionim partnerima pripremiti sveobuhvatnu i kompletnu informaciju u vezi sa sistemom odbrane i Planom reformi u BiH, koja će biti predočena Narodnoj skupštini RS, kada dokument koje je usvojilo Predsjedništvo BiH bude aktivan, odnosno kada se okončna proces imenovanja predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

"Tek onda možemo da razgovaramo o Planu reformi, jer bi sve drugo bilo špekulacija. Za razgovore koje sam imao sa svojim timom bila je opredjeljujuća činjenica da je ranije bio izrađen dokument Akcioni plan za članstvo koji je imao 150 stranica, a mi smo uspjeli da iz toga izbacimo predviđenu reformu policije i mnogo toga", otkrio je Dodik.

Kako je kazao, zahvalan je partnerima iz bošnjačke političke elite, koji su i prije usvojenog dokumenta ukazivali na to da ako nema volje RS i Srba neće biti ni članstva u NATO-u.

"To je na neki način ugrađeno u ovu priču - nema prejudiciranja i potrebna je nova odluka", precizirao je Dodik, prenose Vijesti.ba.

Ponovio je da će vladajuća koalicija u RS, kada Plan reformi bude aktivan, dostaviti entitetskom parlamentu cjelovit uvid u ovaj dokument.

Nema aktivacije MAP-a, vojna neutralnost neupitna

"Plan reformi u BiH nije u suprotnosti sa Rezolucijom o vojnoj neutralnosti NSRS. Za to ima dosta dokaza u dokumentu i to će javnost vidjeti", rekao je Dodik.

On je poručio kako dokument koje je Predsjedništvo BiH usvojilo ne znači ANP, dodavši da "nema aktivacije MAP-a".

"RS je vraćena kao faktor odlučivanja o tim integracijama, bez obzira na to kakve one bile. Vojna neutralnost nije upitna", kategoričan je Dodik.

Odgovarajući na pitanje novinara da li će se povući ukoliko se ispostavi da usvojeni dokument predstavlja ANP, Dodik je rekao da su vodeće zemlje NATO-a potvrdile da će ovaj vojni savez prihvatiti "dokument onako kako se on zove i da NATO to neće smatrati kao osnovicom za aktiviranje bilo čega".

"Da nisam siguran i da nemam ukazivanja na to da ovo nije ANP, sigurno to ne bih uradio. Nema aktiviranja MAP-a", tvrdi srpski član Predsjedništva BiH.

Oštre kritike na račun SDS-a i PDP-a

Na pitanje novinara koliko je nadležnosti sa nivoa RS preneseno na nivo BiH u proteklih pet godina, Dodik je ustvrdio da su SDS i PDP pokušali masovno to da urade, ali da je aktuelna vlast u RS sprječavala sve što je bilo moguće.

"Krenimo samo od priče o mehanizmu koordinacije koji su usvojili na telefonskoj sjednici. Formirali su, da bi to odgovaralo Mirku Šaroviću, komisiju koja je odlučivala o investicijama u BiH, a ranije je to moglo samo uz saglasnost entiteta. Šta je to, nego prenos nadležnosti", rekao je, između ostalog, Dodik.

Kako je rekao, ozbiljan problem je to što su "Šarović i njegova ekipa htjeli da odlučuju šta i gdje treba investirati u RS od kvote koja se raspoređuje na nivou BiH", a to se odnosi na programe koji dolaze iz EU.

"To mijenja dosadašnju praksu i predstavlja jednu od najozbiljnijh promjena na štetu RS", smatra Dodik.

Uvjeren je da je veliki dio članstva SDS-a ostao posvećen državnoj i nacionalno odgovornoj politici.

"Ono što rade Šarović i BN televizija nije nacionalno odgovorna politika SDS-a, nego nekontrolisane grupe koju predovde Šarović i BN", mišljenja je Dodik.

O direktorima SIPA-e i OSA-e odlučivaće novi VM BIH

Na pitanje novinara očekuje li da aktuelno Vijeće ministara BiH, u čijem sastavu su SDS i PDP, odlučuju o imenovanju direktora SIPA-e i OSA-e, Dodik je rekao da to neće biti slučaj.

"To je stvar dogovora koji ćemo ostvarivati na nivou novog Vijeća ministara BiH", naglasio je Dodik, prenose Vijesti.ba.

Prema njegovim riječima, to nije nikakva koalicija sa SDA.

"To je neophodna partija. Nema toga što SDA ne bi učinila da eliminiše SNSD iz te priče. Nisu uspjeli. Kao što mi ne možemo da eliminišemo njih. Prema tome, moraćemo raditi ponešto zajedno - ono što možemo, ono što ne možemo - nećemo", zaključio je Dodik.

