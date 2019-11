Program reformi Bosne i Hercegovine koji će biti poslan u NATO sjedište u Briselu nije Godišnji državni program (ANP), ali jeste njegova sadržina, poručio je prof. dr. Zlatko Lagumdžija.

Foto: 24sata.info

Govoreći o nedavnoj sjednici Predsjedništva BiH, na kojoj je to tijelo donijelo odluku da će u NATO sjedište u Briselu dostaviti dokument Program reformi Bosne i Hercegovine, Lagumdžija je rekao da je riječ o dokumentu koji po svojoj formi nije Godišnji državni program (ANP), ali jeste po sadržini.

"U tom tekstu nećete naći riječ ANP, po tome možete zaključiti ko je pobijedio. U tom tekstu ćete naći ono što je sadržina ANP-a, odnosno Godišnjeg državnog programa. Da li je dokument državni? Da. Da li je dokument program? Da, i to vrlo precizan. Da li je dokument godišnji? Da. Taj dokument, koliko ja znam, je po svom obimu duži nego isti takav dokument koji se zove ANP Crne Gore i Makedonije zajedno kad su prvi put pisale. U tom dokumentu postoje svih pet poglavlja koji stoje u ANP-u. Tamo piše sve i ako je to tako, onda možemo zaključiti da je neko drugi pobijedio. Iz svega toga zaključujem da po svojoj formi to nije ANP, po svojoj sadržini jeste", kazao je Lagumdžija, koji je gostovao kao uvodničar na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99.

Kako je kazao, ključno pitanje je kako će se to implementirati, ko će ga implementirati i kako kreirati okruženje i pritisak da se to implementira na način koji je svima potreban.

"Ovo je sprava pred nama koja nas može odvesti do NATO-a. Ovo je sprava na kojoj piše kamion, ali da znate u njoj se leti. Ne piše ANP", rekao je Lagumdžija.

Izrazio je bojazan da je ovo ključno pitanje državnosti BiH u naredne tri godine.

"U mjeri u kojoj budemo imali pilota u avionu, u toj mjeri ćemo biti na putu jačanja državnosti koja će biti na korist svima. U protivnom, bićemo svi gubitnici", poručio je Lagumdžija.

Istakao je da su politički lideri donošenjem odluke o Programu reformi pokazali zrelost da dođu do rješenja.

"Ako su već pokazali takvu zrelost, onda bi bilo za očekivati da bh. vrh sazove i bude inicijator novih regionalnih događanja, a ne da se prave 'mali Schengeni' u kojima, ne da nas nema nego se postavljamo na neki način kao kaput na ofingeru, na ulazu ili izlazu. U regionu bi bilo pozdravljeno da vrh naše države napravio sastanak bez stranog faktora, gdje bi lideri Zapadnog Balkana sjeli i između sebe porazgovorali da li hoće ili neće ići naprijed. U mjeri u kojoj ne bude dogovora u regionu, čitav region će kliziti nazad i nijedna zemlje neće biti pobjednik", poručio je Lagumdžija.

Govoreći o izazovima BiH u kontekstu globalnih i regionalnih odnosa, što je bila tema današnje sesije Kruga 99, Lagumdžija je kazao da su svi datumi koji su obilježili državnost ove zemlje splet ukupnih i međunardonih i regionalnih okolnosti, ali i snage koja je bila u tom trenutku da se to prihvati.

"Ono što se dešavalo u ovom dijelu svijeta je bilo kombinacija regionalnih, svjetskih kretanja i snage koju mi imamo ili koju nemamo. Zato je jako važno da danas mi kažemo jedni drugima šta se ustvari dešava i u svijetu i u Evropi i u regionu koje može imati pogubne, ali i povoljne posljedice po razvoj i državnost BiH", poručio je Lagumdžija.

Istakao je da se svijet danas nalazi u jednom velikom preslaganju, i u potrazi za onim što se zove novi svjetski poredak, a da je Evropa u potrazi za onim što se zove Evropa.

"Ovaj naš region je na neki način u potrazi za samim sobom i zemlje u ovom regionu, bez ozbira što smo nekad antagonizirani jedni prema drugima, imamo zajedničke probleme. Zajedničke probleme, jer postoji svijest ovdje u regionu da niko od nas ne vlada sam svojim sudbinama. Ono što je pokazala istorija i što će, siguran sam, slučaj biti i u budućnosti, mi možemo očekivati povoljne refleksije i iz Evrope i svijeta samo u mjeri u kojoj sami pokažemo zrelost da nešto uradimo. Mislim prije, svega na nas, ovdje u BiH, a onda i na region", poručio je bivši ministar vanjskih poslova BiH.

Istakao je da živimo u vremenu u kome je intervju francuskog predsjednika napravio tektonski poremećaj u BiH i da je intervju samo konsekvenca onoga što je bilo prije toga "jednim sramnim rušenjem kredibiliteta EU, zaustavljanjem pregovora sa sjevernom Makedonijom".

"To nije samo o Sjevernoj Makedoniji, to nije ni o nama, to je praktično urušavanje EU kao kredibilnog faktora i kao nekome kome se može vjerovati", poručio je Lagumdžija.

Istakao je BiH od Sjedinjenih Američkih Držva ne može ništa ozbiljno očekivati u narednih godinu dana, iz razloga što se ta džrava trenutno bavi drugim pitanjima.

"Ovdje međunarodna zajednica neće učiniti ništa u mjeri u kojoj mi budemo pasivni posmatrači svega i govorili da nam je neko drugi kriv", kazao je Lagumdžija.

( AA)