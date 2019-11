Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović smatra da je nevjerovatno da se dokument poput Programa reformi u Predsjedništvu BiH potpisao mimo znanja institucija RS i da nije dostupan ministrima u Vijeću ministara BiH.

Foto: 24sata.info

Dodao je kako smatra da je bio upravu kada je govorio da je Milorad Dodik "eksponent zapadnih sila i da je najveći neprijatelj Republike Srpske".

Istakao je da se ne radi o nabavci nekog tajnog oružja, već o jednom dokumentu.

- Nije to nabavka nekog tajnog oružja ili nuklearne bombe, pa da bude vojna tajna. Jasno je da će se znati da je Milorad Dodik kapitulirao kada se objavi taj dokument. Međutim, on je spreman da i to pregrmi, jer mu je ključno da Zoran Tegeltija zasjedne u fotelju predsjedavajućeg Vijeća ministara - kazao je Vukanović.

Dodao je da je jasno o čemu se radi.

- Oni će dokument poslati u Brisel i objaviti tek kada se formira Vijeće ministara BiH. To su priče kao u krimi serijama - rekao je on.

( Avaz)