Skupština HNK danas je raspravljala o stanju sigurnosti na području kantona, o radu Kantonalnog tužilaštva i suda za 2018, o zdravstvenom stanju stanovništva, te o realizaciji Zbirnog plana za 2018. svih nosilaca Programa razvoja male privrede i koncesijama iz oblasti vodoprivrede za prošlu godinu.

Foto: 24sata.info

Očekivano, nakon nekoliko ubistava, te problema sa migrantima, najvažnija tačka odnosila se na stanje sigurnosti u HNK.



- Po svim parametrima po kojim se cijeni, stanje sugurnosti u HNK-a je zadovoljavajuće. Čak je bolje nego u istom periodu prošle godine. Broj policajaca diktira broj stanovnika u HNK-a. Priliv stanovništva sa drugih područja utiče na stanje sigurnosti u Kantonu, ali i u cijelom BiH. Problemu migranata trebamo se posvetiti u punom opsegu. Tu ne mislim samo na MUP u ovom kantonu. Mi činimo sve da se migrantska kriza što je moguće manje negativno odrazi na stanje sigurnosti u HNK, rekao je ministar sigurnosti Slađan Bevanda.







Određena pitanja se moraju riješiti kako bi se nastavile aktivnosti na poboljšanju stanja sigurnosti, smatra predsjedavajući Šerif Špago. Tu je kaže, prije svega mislio na kadrovsku problematiku.



- Jasno je da imamo i nedostatak policijskih službenika. Nadam se da će se na ovome raditi konkretnije i više uspostavom većine u Skupštini, odnosno imenovanjem nove Vlade. Na migrantsku krizu je teško uticati, jer imamo česte ilegalne prelaske granice od strane tih ljudi. Država nije uspjela preduzeti mjere za ublažabvanjem te krize. Naš MUP je po tom pitanju u posljednje vrijeme bio aktivan, rekao je.



Očekuje i skore pregovore oko nove Vlade u HNK.



- Što se mene tiče pregovori bi trebali započeti odmah danas. Zvaničan sastanak još nije zakazan, ali za očekivati je sada kada su postignuti dogovori za nivo države, da se počne razgovarati i o Vladi FBiH, a zatim u dobroj atmosferi i o Vladi HNK, smatra on.



O aspektu sigurnosti govorio je i zamjenik predsjedavajućeg Tomislav Martinović.



- Želja nam je raspraviti sve aspekte ovog pitanja. Stanje sigurnosti u HNK po mojoj ocjeni je zadovoljavajuće. Naravno, vidimo da se oko nas dešavaju neke stvari koje mogu dovesti i do ugrožavanja našeg prostora. Tu mislimo na migrantsku krizu, rekao je, te se i on osvrnuo na pregovore oko novih vlada na nivou ovog kantona, ali i na nivou entiteta.



- Danas se intezivno razgovara o novom sazivu Vijeća ministara. Političke stranke koje čine vladajuću koaliciju fokusirane su na to pitanje Očekujemo kako ćemo ovih dana nastaviti razgovore koje smo započeli sa koalicijskim partnerima. Razgovarat ćemo sa svima koji mogu tvoriti većinu od 20 zastupničkih ruku koliko je potrebno da se imenuje Vlada u HNK, kazao je Martinović.



Sa druge strane u opoziciji tvrde kako izvještaji MUP-a nisu realno pisani i kako ustvari ne oslikavaju stvarno stanje na terenu.



U SDP-u cijene da sigurnosna situacija u HNK nije dobra, potkrijepljujući to sve većim brojem prodatih protuprovalnih vrata i video nadzora.



- Pozivam MUP HNK da se konačno probudi i da počne raditi na pobioljšanju stanja. Veliki problem je komesar policije. To je nažalost postalo političko pitanje, pa smo tamo gdje bismo trebali biti najsigurniji dobili potpunu anarhiju i nered, rekao je Žuljević.





Poslanici SDP-a osvrnuli su se i na problem deponije Uborak, kazavši da je riječ o ekološkoj bombi koja prijeti svima, a ne samo okolnom stanovništu. Žuljević je pozvao nadležno federalno ministarstvo da ne podliježe političkim uticajima, uz nadu da će Uborak 4. decembra prestati sa radom.





(24sata.info)