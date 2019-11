Dokument koji će Predsjedništvo BIH poslati u Brisel usaglašen je i izanaliziran juče na sastanku članova Predsjedništva sa ambasadorima i nije ANP.

Foto: 24sata.info

Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik juče je bio izričit da se dokument tako ne tumači, saznaje to ATV iz izvora bliskih diplomatskim krugovima.

Milorad Dodik insistirao je i da se ambasadori i Željko Komšić i Šefik Džaferović izjasne da se ne radi o Akcionom planu.

"Da li je ovo Akcioni plan gospodine Komšiću, da li je ovo Akcioni plan gospodine Džaferoviću?"

Nekoliko puta je upitao srpski član Predsjedništva, za šta postoji i pisani dokaz.

Od ambasadora koji su bili na sastanku među kojima i američki, Milorad Dodik tražio je decidno da potvrde da dokument koji će izaći iz Predsjedništva kao usaglašena verzija, niko u Briselu neće tumačiti kao bilo šta drugo osim reforme u oblasti odbrane i nastavka saradnje sa međunarodnim misijama u BiH.

"Nemojte vi, uvaženi ambasadori, pokušati dovesti u poziciju da mi to podržimo, damo i onda NATO kaže to je ANP. Ja vam kažem da ja to neću da prihvatim", izričit je bio Milorad Dodik.

Naši izvori iz diplomatskih krugova tvrde da je američki ambasador konstatovao da su se konsultovali sa NATO-om i da će prihvatiti reformski program iz BiH.

"NATO će prihvatiti taj dokument koji ne aktivira ništa i ne mijenja status MAP-a", decidno je ustvrdio ambasador.

"Ako takav odgovor dobijem od NATO-a, ja prihvatam", bio je odgovor Milorada Dodika.

Interesantno je, kaže naš izvor, da je Željka Komšića interesovalo ko će papir nositi u Brisel.

Na to su potrošili dobar dio sastanka.

Nakon sastanka sa ambasadorima održana je posebna sjednica Predsjedništva, na koju je kao drugu tačku srpski član Predsjedništva kandidovao imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH.

( ATV)